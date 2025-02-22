Беженец из Сирии, совершивший нападение на испанского туриста у памятника жертвам Холокоста в Берлине, несколько недель планировал "убийство евреев", сообщили в Генпрокуратуре.
Нападение у мемориала Холокоста в Берлине совершил беженец из Сирии
Совершивший нападение на 30-летнего подданного Испании у памятника жертвам Холокоста в Берлине - 19-летний беженец из Сирии - в течение нескольких недель планировал "убийство евреев". Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Генпрокуратуре Берлина.
Сириец приехал в Германию в 2023 году - на тот момент он был несовершеннолетним и не имел сопровождения - и попросил убежища. Его просьба была удовлетворена, он легально проживал в Лейпциге (земля Саксония).
Нападение произошло около 18.00 по местному времени (20.00 мск) 21 февраля. Предполагаемый злоумышленник, по всей видимости, подошел к испанскому туристу сзади и нанес ему опасные для жизни ранения в шею. Спасти раненого удалось только благодаря оперативному вмешательству службы спасения и экстренной операции, после которой его пришлось на некоторое время ввести в искусственную кому. На данном этапе жизни пострадавшего ничего не угрожает. Свидетелям произошедшего на месте оказали помощь пожарные.
Вероятный нападавший натолкнулся на полицейских примерно в 20.45 (22.45 мск). Они обратили внимание на его окровавленные руки и испачканные кровью брюки и задержали мужчину.
В Генпрокуратуре считают, что преступление было совершено на религиозной почве
По версии следствия, предполагаемый преступник связан с "ближневосточным конфликтом". В рюкзаке сирийца были обнаружены коврик для молитвы, Коран, листок бумаги с цитатами из него, датированными 21 февраля, и предполагаемое орудие атаки. В Генпрокуратуре считают, что преступление было совершено на религиозной почве.
Обвиняемый готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Изучается вопрос о наличии у него психического заболевания.
Пока следователи не видят связи сирийца с другими лицами или организациями. Обвиняемый ранее не попадал в поле зрения полиции и судебных органов в Берлине. До конца дня 22 февраля он предстанет перед следственным судьей, который выдаст ордер на его арест.
Расследование ведут органы, связанные с охраной государства
Расследование по подозрению в попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений ведут органы, связанные с охраной государства, и комиссия при земельном ведомстве по уголовным делам (LKA) Берлина.
Мемориал жертвам Холокоста, спроектированный архитектором Петером Айзенманом (Peter Eisenmann), был открыт для широкой публики в мае 2005 года. Комплекс, включающий поле стел и подземный информационный центр, расположен рядом с Бранденбургскими воротами и посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во времена нацистского режима.
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