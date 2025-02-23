Комментирует Лусис От A-Eiropa до пропаганды Кремля

В нем господин в возрасте вызвал бригаду передачи в место, находившееся более чем в 100 километрах от Риги, чтобы пожаловаться, что, когда он пытался заправить свою машину газом, насос через каждые несколько литров останавливался. Когда с этой проблемой ознакомили сотрудницу заправки, она вздохнула и сказала - я уже десять раз ему говорила, что во время заправки кнопку нужно держать нажатой, если ее отпустить - заправка прекращается.

Это такой веселый и позитивный пример, который по-прежнему греет сердце. Но есть и абсолютно дрянные примеры, которые вынуждают размахивать руками в воздухе и кричать на телевизор. И не рассказывайте мне, что вы так не делаете.

Другими словами, был сюжет о 45-летней Солвите, которая четверть века назад была участницей популярной группы A-Eiropa. Точнее было бы сказать - танцовщицей на фоне. Бывшая в зените славы женщина теперь попала в финансовые трудности, так как одна воспитывает ребенка возрастом чуть более года. Всю зиму не платила коммунальные счета, так как из-за ребенка не может работать, поэтому теперь необходима помощь.

Мрачная история о матери-одиночке с маленьким ребенком, испытывающей финансовые трудности, которую некому поддержать. В принципе, классическая и очень распространенная в Латвии модель семьи, которую мы никому не пожелаем. Но затем началось...