Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против России. Ограничения вводятся на ввоз первичного алюминия, еще 13 банков будут отключены от системы SWIFT, под санкции попали более 70 судов теневого флота. Кроме того, вводятся дополнительные ограничения для программного обеспечения, связанного с разведкой нефтяных и газовых месторождений. Под запрет попал и экспорт игровых консолей — из-за их использования для управления дронами.
ЕС вводит новые санкции против России в третью годовщину войны против Украины
На третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину ЕС утвердил 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, говорится в сообщении Европейского совета.
«Пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести свою незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины», — говорится в пресс-релизе.
«Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает эксплуатацию небезопасных нефтяных танкеров, на игровые контроллеры, используемые для управления беспилотниками, банки, используемые для обхода наших санкций, и пропагандистские каналы, используемые для распространения лжи», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Совет согласовал санкции в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Расширены санкции против теневого флота — судов, позволяющих России обходить потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Доступ в порты и запрет на предоставление услуг, связанных с морскими перевозками, коснутся еще 73 судов из третьих стран, в результате чего их общее число достигнет 153.
Впервые ЕС вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых учреждений, созданных за пределами России, которые использует система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Евросовет называет ее специализированной службой, разработанной для нейтрализации эффекта санкций.
Кроме того, под санкции попали 13 региональных российских банков, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской систем». Речь идет об отключении этих финансовых организаций от системы SWIFT. Позже стало известно, что среди этих банков — «Уралсиб», «Ак барс», «Точка банк» и банк «Синара».
Под санкции попали 53 организации, которые напрямую поддерживают российский ВПК в контексте войны России против Украины, сказано в пресс-релизе. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения.
Треть этих предприятий являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан). По версии еврочиновников, они участвовали в обходе торговых ограничений или занимались закупкой чувствительных товаров, необходимых, например, для беспилотников и ракет.
Как и ожидалось, вводятся дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия, который приносит России значительные доходы, заявили в Евросоюзе. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на прошлой неделе заявлял, что планируемый запрет ЕС на ввоз первичного алюминия не особо чувствителен, поскольку Россия в последние годы снижает поставки в страны Евросоюза.
Согласованный пакет налагает дополнительные ограничения и на экспорт товаров и технологий, в частности программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа.
ЕС также запрещает предоставление временного хранения российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены и конечного пункта назначения. Кроме того, расширяется список ограничений на химическую продукцию и программное обеспечение.
Евросовет заявил, что в целях обеспечения эффективности ранее введенных санкций расширен запрет ЕС на полеты авиаперевозчиков, выполняющих внутренние рейсы и экспортирующих самолеты. Евросоюз также усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории стран ЕС, в том числе транзитом.
Еще европейский совет принял решение приостановить действие лицензий на вещание в ЕС восьми российских СМИ, находящихся под контролем государства, и запретить им транслировать свой контент. Под запрет в числе прочих попали телеканал «Звезда» и газета «Красная звезда» (принадлежат Минобороны России) и издание Lenta.
16-й пакет европейских санкций вводится в тот момент, когда президент США Дональд Трамп налаживает отношения с Москвой и подвергает жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского.
24 февраля в третью годовщину войны по приглашению Зеленского в Киев прибыли западные лидеры, в том числе премьер-министры Канады и Испании, а также руководство Евросоюза.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Киеве, что в марте Украина получит 3,5 млрд евро помощи. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в свою очередь сообщила, что во вторник планирует встретиться в США с госсекретарем Марко Рубио. «Хорошо, что мы поддерживаем с новой американской администрацией взаимодействие — настолько близкое, насколько возможно», — заявила она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новый пакет европейских санкций «прогнозируемым».
Позже Евросоюз объявил имена попавших под санкции. В список, в частности, включены: председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин; владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков; гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль; гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков; бизнесмен Альберт Авдолян; топ-менеджер Василий Бровко (муж медиаменеджера Тины Канделаки); владелец холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак (отец политика Андрея Турчака); гендиректор «Ленинца» Борис Турчак (сын Анатолия Турчака); бизнесмен Владимир Колбин (СМИ называли его сыном друга детства Владимира Путина); пропагандист и пиар-менеджер Кристина Потупчик; шахматист Сергей Карякин; юморист Михаил Галустян и гимнаст Никита Нагорный.
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