Впервые ЕС вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых учреждений, созданных за пределами России, которые использует система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Евросовет называет ее специализированной службой, разработанной для нейтрализации эффекта санкций.

Кроме того, под санкции попали 13 региональных российских банков, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской систем». Речь идет об отключении этих финансовых организаций от системы SWIFT. Позже стало известно, что среди этих банков — «Уралсиб», «Ак барс», «Точка банк» и банк «Синара».

Под санкции попали 53 организации, которые напрямую поддерживают российский ВПК в контексте войны России против Украины, сказано в пресс-релизе. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Треть этих предприятий являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан). По версии еврочиновников, они участвовали в обходе торговых ограничений или занимались закупкой чувствительных товаров, необходимых, например, для беспилотников и ракет.

Как и ожидалось, вводятся дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия, который приносит России значительные доходы, заявили в Евросоюзе. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на прошлой неделе заявлял, что планируемый запрет ЕС на ввоз первичного алюминия не особо чувствителен, поскольку Россия в последние годы снижает поставки в страны Евросоюза.