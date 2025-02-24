"В то же время мы призываем союзников и партнеров оказать Украине еще больше военной поддержки. Мы продолжим оказывать максимальное давление на Россию, в том числе посредством санкций и мер против "теневого флота", чтобы сдержать Россию и ее военную машину", - подчеркивается в заявлении, в котором отмечается, что справедливый и устойчивый мир невозможен без обеспечения ответственности за международные преступления России.