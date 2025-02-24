Кремль регулярно использует ярлыки вроде "фашист" или "русофоб", чтобы очернить критиков и отвлечь внимание от содержательной дискуссии. Этот метод манипуляции основан на эмоционально заряженных словах, которые позволяют переключить разговор с фактов на личные нападки, подорвать доверие к оппоненту и вынудить его оправдываться, объясняет исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс.
Подобная стратегия имеет двойной эффект: онаслабляет влияние критики, подменяя аргументы прямыми оскорблениями, и создает иллюзию, что оппонент слаб или необъективен.
В Кремлевской пропаганде термины "фашист" и "русофоб" используются как универсальное оружие. Чтобы не попасть в эту ловушку, важно не отклоняться от сути дискуссии и возвращать разговор к фактам.
"Если кто-то осмеливается критиковать действия России, кремлевская пропаганда тут же отвечает: этот человек - русофоб, фашист, агрессор, марионетка. Это не спонтанная реакция, а хорошо выстроенная стратегия", - объясняет Хиршс.
Механизм этой тактики прост: "Не слушайте его, потому что...", - за этим неизменно следуют личные обвинения, призванные сместить фокус с обсуждения проблемы на дискредитацию критика.
Кремль начал обвинять Латвию, Литву и Эстонию в русофобии и фашизме еще в 1990-х годах. На протяжении десятилетий лидеры Балтийских стран вынуждены были отбиваться от этих безосновательных обвинений.
"Только в последние годы, когда Кремль начал называть "нацистами" уже и американцев, и британцев, и французов, Запад наконец понял, что эти ярлыки - не критика, а пропагандистская манипуляция", - подчеркивает Хиршс.
Что делать, если подобные обвинения направлены против вас или вашей страны?
- Возвращайтесь к сути разговора.
- Не позволяйте втянуть себя в бесполезные споры о том, кем вы не являетесь.
- Помните: личный выпад - это признак слабости и нехватки аргументов.
- Сохраняйте хладнокровие и сосредоточьтесь на главном.
"Когда против вас используют личные нападки, это говорит лишь об одном: у оппонента нет сильных аргументов. Будьте спокойны и не давайте себя втянуть в игру", - резюмирует эксперт.
Этот видеоматериал создан в рамках долгосрочного стратегического коммуникационного проекта Государственной канцелярии Латвии "Melns uz balta" ("Черным по белому"). Его цель - повышение устойчивости латвийского общества перед лицом дезинформации и манипуляций в информационном пространстве.
Узнать больше о методах манипуляции можно на melnsuzbalta.lv. Там же - серия "Охотники за ложью", руководства по противодействию дезинформации, статьи, подкасты и другие полезные материалы.
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