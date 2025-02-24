Что делать, если подобные обвинения направлены против вас или вашей страны?

"Когда против вас используют личные нападки, это говорит лишь об одном: у оппонента нет сильных аргументов. Будьте спокойны и не давайте себя втянуть в игру", - резюмирует эксперт.

Этот видеоматериал создан в рамках долгосрочного стратегического коммуникационного проекта Государственной канцелярии Латвии "Melns uz balta" ("Черным по белому"). Его цель - повышение устойчивости латвийского общества перед лицом дезинформации и манипуляций в информационном пространстве.

Узнать больше о методах манипуляции можно на melnsuzbalta.lv. Там же - серия "Охотники за ложью", руководства по противодействию дезинформации, статьи, подкасты и другие полезные материалы.