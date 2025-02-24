Спустя 3 года после начала войны в Украине ЕС показал, что готов и далее помогать ей безоговорочно. Теперь речь идет о более масштабной военной помощи - ее обсуждают в Брюсселе, как и способы обойти вето Венгрии.
Совет ЕС: сирены, боевое знамя, санкции и оружие для Киева
В третью годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля Евросоюз действовал сразу на нескольких политических фронтах. В Киеве его лидеры и главы нескольких государств и правительств собрались на саммит с украинскими коллегами, в Вашингтоне от имени европейцев выступили француз Эмманюэль Макрон и британец Кит Стармер, а в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран ЕС под руководством главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая 25 февраля тоже отправится с официальным визитом в США.
Воздушная тревога и боевое знамя в Совете ЕС
Встреча глав МИД стран Евросоюза началась с минуты молчания в память о жертвах российской агрессии в Украине. Тишину символически прервали звуки воздушной тревоги - те, что ежедневно слышат украинцы во время российских авианалетов. Многие министры и сама Каллас оделись в цвета украинского флага, круглый стол был украшен сине-желтыми букетами, а за спиной у верховной представительницы по иностранным делам было знамя, привезенное с поля боя в Украине.
Оно принадлежало одному из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, сыгравшей решающую роль в обороне Николаевской и Херсонской областей в 2022-2023 годах, рассказали DW в украинской миссии при Евросоюзе. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединился к коллегам по видеоконференции.
Одними лишь символическими жестами Совет ЕС по иностранным делам не ограничился. Первым делом он, как и ожидалось, принял новый, 16-й пакет санкций в отношении России, в который вошли такие меры, как эмбарго на алюминий, расширение черного списка нефтетанкеров российского "теневого флота" (теперь их там более 150, что эксперты считают эффективным шагом), запрет на перепродажу игровых консолей, которые, как полагают в ЕС, Россия использует для управления беспилотниками. Параллельно продолжается работа над 17-м пакетом санкций против РФ, заверяют в Брюсселе.
Многие страны ЕС готовы усилить военную помощь Украине
Одновременно Каллас продвигает крупную инициативу по расширению военной помощи Украине, куда вошли бы новые дополнительные поставки артснарядов, усиление украинской ПВО, а также обучение и оснащение целых бригад ВСУ.
Минута молчания под вой сирен, поднятые украинские флаги и новые санкции в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Видео из Брюсселя pic.twitter.com/319GHKKjHx— DW на русском (@dw_russian) February 24, 2025
24 февраля министры иностранных дел обсудили ее предложение и, по словам самой верховной представительницы, а также ряда министров, выказали широкую поддержку и готовность действовать. При этом конкретные числа, ранее просочившиеся в СМИ, на встрече не обсуждались. В Брюсселе в связи с этим пакетом называют различные суммы - от 6 миллиардов евро до 30 миллиардов евро, причем подчеркивается, что это должна быть новая помощь, а не просто сумма прежних обязательств.
Детали нового пакета военной помощи Киеву продолжат обсуждать лидеры стран Евросоюза на специально созванном саммите по Украине 6 марта. "Проблема в том, что времени у нас нет", - сказала Кая Каллас на итоговой пресс-конференции в Брюсселе, выразив надежду, что конкретное решение будет принято в назначенный день.
В ЕС не против, если Орбан опять воздержится от голосования
Она рассчитывает получить политическое одобрение всех членов ЕС, а после этого начать прорабатывать технические детали пакета помощи. На случай потенциального вето Венгрии в Брюсселе надеются на "конструктивное воздержание" Виктора Орбана, как в декабре 2023 года. Тогда Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной, в то время как премьер-министр Венгрии вышел из зала и таким образом не наложил вето. Как говорили в кулуарах, "Орбан ненадолго отлучился в заранее оговоренном и конструктивном порядке".
Если же номер на этот раз не пройдет и консенсус не будет достигнут, то страны готовы создавать "коалиции желающих" и предоставлять помощь Киеву за рамками механизмов Евросоюза, как это уже делается в разных направлениях. Например, коалицию по закупкам артиллерийских снарядов возглавляет Чехия, коалицию ПВО - Германия и Франция, коалицию по авиации и поставкам F-16 - Нидерланды и Дания. Таких коалиций гораздо больше - есть еще коалиция дронов, танковая, коалиция по разминированию, морская и другие.
Скандинавско-балтийская восьмерка: Потенциал Европы далеко не исчерпан
Необычным был выход к прессе в Брюсселе представителей стран Балтийского побережья - Латвии, Литвы, Эстонии, Дании и Швеции. Их министры пришли впятером и выступали от имени восьми североевропейских стран - слегка опоздавшей Финляндии, а также не входящих в Евросоюз Норвегии и Исландии.
Тем самым они подчеркнули, что скандинавско-балтийская восьмерка выступает в поддержку Украины единым блоком. Более того, ей удалось занять второе место после США в рейтинге помощи украинцам. "Мы не экономические тяжеловесы, но активные сторонники Украины, - сказал глава МИД Дании Лар Лёкке Расмуссен. - Мы - всего лишь восьмерка маленьких стран, но мы перевесили остальных. Если они последуют нашему примеру, то Украина победит".
"Не правда ли, странно, что восемь маленьких стран Северной Европы обеспечивают больше всего помощи Украине после США? - задала риторический вопрос его шведская коллега по должности Мария Мальмер Стенергард. - Это означает, что еще можно сделать гораздо больше".
Военная поддержка Украины должна быть усилена немедленно, каждое стоящее предложение по улучшению ее боеспособности должно быть рассмотрено, и Киев должен получить возможность отказаться от "плохой сделки", подчеркнула Стенергард. "Плохая сделка" для Украины - это плохая сделка не только для Европы, но и для Америки, полагает Кая Каллас, поскольку на карту поставлена не только европейская, но и глобальная безопасность.
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