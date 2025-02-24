Совет ЕС: сирены, боевое знамя, санкции и оружие для Киева

Детали нового пакета военной помощи Киеву продолжат обсуждать лидеры стран Евросоюза на специально созванном саммите по Украине 6 марта. "Проблема в том, что времени у нас нет", - сказала Кая Каллас на итоговой пресс-конференции в Брюсселе, выразив надежду, что конкретное решение будет принято в назначенный день.

В ЕС не против, если Орбан опять воздержится от голосования

Она рассчитывает получить политическое одобрение всех членов ЕС, а после этого начать прорабатывать технические детали пакета помощи. На случай потенциального вето Венгрии в Брюсселе надеются на "конструктивное воздержание" Виктора Орбана, как в декабре 2023 года. Тогда Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной, в то время как премьер-министр Венгрии вышел из зала и таким образом не наложил вето. Как говорили в кулуарах, "Орбан ненадолго отлучился в заранее оговоренном и конструктивном порядке".

Минута молчания в Совете ЕС Фото: François Lenoir/European Union

Если же номер на этот раз не пройдет и консенсус не будет достигнут, то страны готовы создавать "коалиции желающих" и предоставлять помощь Киеву за рамками механизмов Евросоюза, как это уже делается в разных направлениях. Например, коалицию по закупкам артиллерийских снарядов возглавляет Чехия, коалицию ПВО - Германия и Франция, коалицию по авиации и поставкам F-16 - Нидерланды и Дания. Таких коалиций гораздо больше - есть еще коалиция дронов, танковая, коалиция по разминированию, морская и другие.