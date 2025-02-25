Почему Россия так быстро оккупировала юг Украины? Четыре главных вопроса и ответы на них

Были ли заминированы мосты из Крыма?

Крымские перешейки, которые соединяют полуостров с материковой Украиной, имеют всего две автомобильные дороги, ведущие из Армянска через Перекоп в Чаплинку и Каланчак, а также пять основных мостовых переходов.

Речь идет о старом и новом автомобильных мостах непосредственно на Чонгаре, железнодорожном переезде на дамбе западнее через Сиваш, а также двух пролетах автомобильного и старого железнодорожного моста с Арабатской стрелки в сторону Геническа.

Еще есть еще несколько прочных дамб через озера, которые входят в так называемое Гнилое море — мелководный залив Сиваш, который чаще всего называют озером Сиваш.

Фото: BBC

Военное командование Украины утверждает, что все пять мостов были заминированы, а на пути к Каланчаку и Чаплинке минные поля были установлены еще в 2014 году.

По словам бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева (он занимал эту должность с марта 2020-го по февраль 2024 года, сейчас — командир тактической группы на фронте), мосты минировались способом накладного заряда, то есть взрывчатка была прикреплена на поверхности, а на участках суши было заложено около 1500 мин.

При этом, по его словам, в условиях полномасштабной военной агрессии этого количества мин было недостаточно.

«Вообще для отражения агрессии… там должно было быть более 200 тысяч мин», — заявил генерал в интервью «Украинской правде» 10 февраля 2025 года.