Украинский парламент подтвердил легитимность Зеленского

В понедельник парламенту не удалось принять такую резолюцию, однако сегодня она была утверждена уверенным большинством голосов. Для принятия документа требовалось 226 голосов, но в поддержку проголосовали 268 депутатов.

В понедельник - в третью годовщину полномасштабного вторжения России - на заседании парламента, на котором присутствовали также зарубежные гости, резолюцию поддержали только 218 депутатов. При этом 54 парламентария, присутствовавших на заседании, отказались голосовать, включая 38 депутатов от партии "Слуга народа", к которой принадлежит Зеленский. Причины такого решения они не пояснили.

В принятой сегодня резолюции, как и в предыдущей, парламент вновь подчеркивает, что Зеленский был избран на свободных, прозрачных и демократических выборах и его мандат не ставится под сомнение ни народом Украины, ни Верховной радой.

Кроме того, в резолюции указано, что Зеленский останется в должности до тех пор, пока его пост не сможет занять вновь избранный президент в соответствии с Конституцией Украины.

Зеленский был избран президентом в 2019 году на пятилетний срок, однако продолжает исполнять обязанности главы государства, поскольку Конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения.

Между тем президент США Дональд Трамп начал прямые переговоры с Москвой о прекращении войны в Украине, не привлекая к ним ни Киев, ни европейские страны. Более того, Трамп публично выдвигал против Украины абсурдные и лживые обвинения, в частности, фактически возлагая на нее ответственность за начало войны и называя Зеленского "диктатором без выборов".

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