Пугачева попала в скандал, Гранде больна, а Бибер что-то употребляет?

Продолжение статьи
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.
На этот раз в Сети активно пишут об Алле Пугачевой, которую якобы видели на Кипре, похудевшей Ариане Гранде и состоянии Джастина Бибера.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!