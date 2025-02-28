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Пугачева попала в скандал, Гранде больна, а Бибер что-то употребляет?

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Алла Пугачева попала в скандал?
Ариана Гранде, Джастин Бибер, Алла Пугачева
Ариана Гранде, Джастин Бибер, Алла Пугачева Фото: ARIANA RUIZ/ TVNET/ Instagram коллаж RUS TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.

На этот раз в Сети активно пишут об Алле Пугачевой, которую якобы видели на Кипре, похудевшей Ариане Гранде и состоянии Джастина Бибера.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

  1. Алла Пугачева попала в скандал?
  2. Чем больна Ариана Гранде?
  3. У Джастина Бибера наркозависимость?

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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Алла Пугачева попала в скандал?
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