Венгрия требует исключить восемь россиян из санкционного списка ЕС

Источники не уточнили, о каких именно лицах идет речь.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье заявил, что его страна "не готова спешить" с продлением санкций против отдельных граждан России. При этом он также не назвал конкретных имен.

Санкции ЕС против России, введенные после полномасштабного вторжения в Украину, пересматриваются каждые шесть месяцев. Для их продления требуется единогласное одобрение всех стран-членов блока.

Будапешт уже неоднократно угрожал наложить вето на продление санкций, используя этот механизм как инструмент давления на Брюссель с целью добиться уступок по ряду вопросов.

Однако в каждом из предыдущих случаев Венгрия в итоге соглашалась поддержать продление ограничительных мер.

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