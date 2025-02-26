Венгрия потребовала от Европейского союза исключить восьмерых граждан России из санкционного списка, угрожая в противном случае заблокировать продление санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Венгрия требует исключить восемь россиян из санкционного списка ЕС
Источники не уточнили, о каких именно лицах идет речь.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье заявил, что его страна "не готова спешить" с продлением санкций против отдельных граждан России. При этом он также не назвал конкретных имен.
Санкции ЕС против России, введенные после полномасштабного вторжения в Украину, пересматриваются каждые шесть месяцев. Для их продления требуется единогласное одобрение всех стран-членов блока.
Будапешт уже неоднократно угрожал наложить вето на продление санкций, используя этот механизм как инструмент давления на Брюссель с целью добиться уступок по ряду вопросов.
Однако в каждом из предыдущих случаев Венгрия в итоге соглашалась поддержать продление ограничительных мер.
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