Чт, 27.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Джонни Депп, Бельмондо, Филиппенко и другие на "Балтийской жемчужине"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Продолжение статьи
1 / 15
Далее
МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ
"Бриллианты"
"Бриллианты" Фото: Пресс-фото

Весенняя "Балтийская жемчужина" пройдет с 14 марта по 17 марта. В программе ожидаются 14 фильмов, большинство из которых никогда не будут показаны в Латвии на большом экране.

В новом 2025 году старейший кинофорум в Балтии предлагает более мобильный формат – весеннюю и осеннюю неделю кинопремьер. Впервые в истории фестиваля его программа разделяется на два блока, два независимых кинопраздника. Больше информации на сайте фестиваля.

Читайте также

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Продолжение статьи
1 / 15
Далее
МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ
Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх