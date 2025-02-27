Джонни Депп, Бельмондо, Филиппенко и другие на "Балтийской жемчужине"

В новом 2025 году старейший кинофорум в Балтии предлагает более мобильный формат – весеннюю и осеннюю неделю кинопремьер. Впервые в истории фестиваля его программа разделяется на два блока, два независимых кинопраздника. Больше информации на сайте фестиваля.