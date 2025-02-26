Зеленский: Предварительное соглашение с США готово; о гарантиях безопасности решения еще нет

Ожидается, что в пятницу Зеленский отправится в Вашингтон, где переговоры могут определить дальнейшую судьбу соглашения.

Президент Украины пояснил, что проект соглашения - это первый шаг на пути к всеобъемлющему соглашению, которое должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Украина должна знать, какой позиции придерживаются Соединенные Штаты в вопросе будущей военной поддержки Украины, подчеркнул Зеленский, рассчитывая на широкий и содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Я хочу согласовать свои действия с США", - указал Зеленский. Он сообщил, что хочет узнать у Трампа, планируют ли США остановить военную помощь, и, если это так, сможет ли Украина приобретать вооружение напрямую у США".

Кроме того, Зеленский также хочет узнать, сможет ли Украина использовать замороженные российские активы в виде инвестиций для приобретения вооружения или же Вашингтон планирует снять с России санкции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил, что Украина и США достигли предварительного экономического соглашения, которое включает доступ США к украинским месторождениям редкоземельных металлов во время войны.

После нескольких дней переговоров Украина и США подпишут предварительное соглашение, однако детали полного соглашения еще предстоит проработать, включая гарантии безопасности со стороны США, которые киевские чиновники считают очень важными, заявил Шмыгаль в эфире украинского общественного телевидения.

Трамп потребовал, чтобы Украина предоставила доступ к своим редкоземельным минералам в обмен на миллиарды долларов военной помощи, которую она получала при президенте Джо Байдене.

Шмыгаль рассказал, что предварительное соглашение определяет условия создания инвестиционного фонда реконструкции Украины.

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