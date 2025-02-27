Бришкенс, Аугулис и Чакша вернулись в Сейм

В связи с восстановлением их мандатов временных мандатов лишились депутаты Эрвин Лабановскис ("Прогрессивные"), Гирт Штекерхофс (СЗК) и глава бюджетной комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство").

После этого Чакша и Аугулис были избраны для работы в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма. Ожидается, что Чакшу назначат главой комиссии.

Аугулис был также избран в комиссию Сейма по государственным расходам и аудиту, а Чакша - в комиссию Сейма по запросам.

С четверга премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") назначила министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство"), министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) и министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") исполняющими обязанности министров образования, благосостояния и сообщения.

На прошлой неделе Силиня, объявляя о рестарте правительства, сообщила, что Чакша будет освобождена от должности министра образования и науки, Аугулис - от должности министра благосостояния, а Бришкенс - от должности министра сообщения.

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