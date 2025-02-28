"Америка может быть слишком рванула в своих прогрессивных изменениях, оставив незащищенные тылы, которые приняли иное решение. Наверное, нечто подобное происходит в Германии", - заметил он.

Манский объяснил, как это можно изменить:

"Что с этим можно делать? Только заниматься просвещением. Ничего, кроме просвещения, здесь не работает. Но просвещение должно быть не агитацией. Агитация - это не сильный инструмент. Это ты можешь сагитировать временно, а так фундаментально должен меняться образ жизни, стиль жизни, достаток жизни, благородство жизни. Человек должен быть разумным [...]. Это должен быть разговор более доверительный. Слепки времени, летопись времени - то, что делает документальное кино. Это один из инструментов работы. Не пропаганда государственная, а вот такой спокойный доверительный разговор. Вот в этом может быть эффективность".

"В Латвии, когда первые были прайды [...], их забрасывали дерьмом. Я просто напоминаю. Сейчас я видел прайд последний - это прекрасная, красивая, свободная, не вызывающая ни у кого действа и не мешающая никому оставаться в удобных естественных для себя сексуальных отношениях [...].