"Я надеюсь, что Америка посмотрит на Латвию как на хороший пример", - сказал режиссер документального кино, кинопродюсер и общественный деятель Виталий Манский в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм".
Репортаж TVNET с показа документального фильма "Дом" в 2022 году:
Фестиваль ARTDOCFEST/RIGA пройдет с 1 по 8 марта. Кроме фильмов о войне в Украине будут представлены картины на "абсолютно удаленные от острых вопросов темы", посвященные вечному.
"Я в этом году опять был в Украине. Я начал снимать новую картину в Одессе. Я в Одессу приезжал несколько раз за время полномасштабной войны. Я вижу, как меняется. Я разговариваю со своими друзьями. Мы переписываемся, созваниваемся.
Я понимаю, как им невыносимо тяжело понимать, что не в тылу их родины, а в тылу глобальном их предают. И это предательство - я не хочу говорить США, Америка не предает Украину - новая администрация", - считает документалист.
Виталий Манский говорит о своем предчувствии:
"Это все добром не кончится. Кстати, для нас здесь в Латвии тоже".
Режиссер отметил, что понимает тех, кто голосовал за Трампа, потому что часто бывал в Америке:
"Я лично знаю электорат Трампа. Я очень много езжу по Техасу. Я Техас знаю лучше любого другого американца. Не всякий техасец проехал так хорошо этот штат, как я на протяжении 10 лет. Я понимаю этого избирателя. Я знаю его лично. Я с ним сидел пил чай и не только. С людьми, которые голосуют за Трампа. Я понимаю, что демократия имеет определенную вину перед этими людьми".
"Америка может быть слишком рванула в своих прогрессивных изменениях, оставив незащищенные тылы, которые приняли иное решение. Наверное, нечто подобное происходит в Германии", - заметил он.
Манский объяснил, как это можно изменить:
"Что с этим можно делать? Только заниматься просвещением. Ничего, кроме просвещения, здесь не работает. Но просвещение должно быть не агитацией. Агитация - это не сильный инструмент. Это ты можешь сагитировать временно, а так фундаментально должен меняться образ жизни, стиль жизни, достаток жизни, благородство жизни. Человек должен быть разумным [...]. Это должен быть разговор более доверительный. Слепки времени, летопись времени - то, что делает документальное кино. Это один из инструментов работы. Не пропаганда государственная, а вот такой спокойный доверительный разговор. Вот в этом может быть эффективность".
"В Латвии, когда первые были прайды [...], их забрасывали дерьмом. Я просто напоминаю. Сейчас я видел прайд последний - это прекрасная, красивая, свободная, не вызывающая ни у кого действа и не мешающая никому оставаться в удобных естественных для себя сексуальных отношениях [...].
Это говорит о том, что Латвия проходит этот путь. И да, каким бы консерватором ни был какой-нибудь хуторянин, он все равно понимает, что это новая европейская страна, обращенная в мир. Он понимает все опции, которые он получает от этой открытости Латвии. И я приехал жить в Латвию как в страну, открытую миру, а не закрытую с заборами у каждого домика [...]. Здесь поэтому дышится свободно, легко. И мне кажется, что это отношение с Латвией в чем-то взаимно. Да, конечно, есть какие-то упреки...
Мне действительно сложновато говорить по-латышски, хотя я его изучаю и изучил. Я все понимаю, но мне трудно пересесть, чтобы я по-латышски говорил, так как я говорю по-русски. Но время пройдет, и этот упрек нельзя будет предъявить.
Но и у меня есть какие-то вопросы к Латвии. К каким-то позициям политиков. Это открытая дискуссия открытого общества. И этим прекрасна страна Латвия.
Я надеюсь, что Америка посмотрит на Латвию как на хороший пример. Раньше мы смотрели в обратную сторону. Времена меняются", - подытожил Виталий Манский.
Подробную программу фестиваля можно найти на странице ARTDOCFEST/RIGA.
Видео: Интервью с Виталием Манским
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