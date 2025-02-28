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Перекресток на улице Сканстес в Риге перестроят за 1 млн евро

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Улица Сканстес
Улица Сканстес Фото: Edijs Pālens/LETA

Рижская дума перестроит перекресток на улице Сканстес за более чем 1 миллион евро. Соответствующее решение дума приняла в пятницу, 28 февраля.

Для реализации проекта муниципалитет одолжит 860 274 евро и обеспечит софинансирование в размере до 151 813 евро.

Планируется, что срок погашения кредита составит до 10 лет с отсрочкой выплаты основной суммы долга до трех лет.

Согласно информации, доступной в Системе электронных закупок, тендер на реконструкцию перекрестка выиграла дорожно-строительная компания SIA Binders.

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