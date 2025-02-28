Перекресток на улице Сканстес в Риге перестроят за 1 млн евро

Для реализации проекта муниципалитет одолжит 860 274 евро и обеспечит софинансирование в размере до 151 813 евро.

Планируется, что срок погашения кредита составит до 10 лет с отсрочкой выплаты основной суммы долга до трех лет.

Согласно информации, доступной в Системе электронных закупок, тендер на реконструкцию перекрестка выиграла дорожно-строительная компания SIA Binders.

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