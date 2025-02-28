Российская делегация в ходе переговоров в Стамбуле в четверг, 27 февраля, передала делегации США предложение о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает МИД РФ.
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение
О реакции США на это предложение не сообщается.
Вашингтон запретил полеты российских авиакомпаний в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее американская сторона настаивала на том, что санкции будут сняты после заключения мира.
В заявлении Госдепартамента США по итогам переговоров в Стамбуле говорится, что стороны обсудили первые шаги в развитии двусторонних отношений, включая доступ к банковским услугам и услугам по заключению договоров для обоих посольств и обеспечение стабильного и устойчивого кадрового состава в посольстве США в Москве.
Кроме того, МИД РФ сообщил, что США дали согласие на назначение нового российского посла - им станет директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев. В ходе консультаций в Стамбуле американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Даричева.
Ожидается, что новый посол отправится в Вашингтон в ближайшее время.
Соглашение об улучшении дипломатических отношений было достигнуто на прошлой неделе на переговорах в Эр-Рияде.
Предыдущий посол России в Вашингтоне работал до октября прошлого года.
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