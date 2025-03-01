Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В Риге разыскивают пропавшего подростка Константина Лихачева

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пропал подросток
Пропал подросток Фото: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление Государственной полиции объявило в розыск несовершеннолетнего Константина Лихачева, который вечером 27 февраля около 19:30 отправился на прогулку с друзьями и, возможно, направился в центр Риги.

Подросток имеет проблемы со здоровьем.

На момент исчезновения он был одет в черную куртку, серый свитер и темные брюки.

Полиция просит всех внимательно ознакомиться с фотографией юноши и сообщить по телефону 112, если у кого-либо есть информация о его возможном местонахождении.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх