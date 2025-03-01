Рижское Зиемельское управление Государственной полиции объявило в розыск несовершеннолетнего Константина Лихачева, который вечером 27 февраля около 19:30 отправился на прогулку с друзьями и, возможно, направился в центр Риги.
В Риге разыскивают пропавшего подростка Константина Лихачева
Подросток имеет проблемы со здоровьем.
На момент исчезновения он был одет в черную куртку, серый свитер и темные брюки.
Полиция просит всех внимательно ознакомиться с фотографией юноши и сообщить по телефону 112, если у кого-либо есть информация о его возможном местонахождении.
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