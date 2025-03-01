Сотни миллионов мусульман во всем мире начали священный месяц Рамадан

В Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Индонезии 1 марта официально объявлен первым днем поста. Начало Рамадана зависит от появления тонкого серпа молодого месяца на небе, поэтому точная дата его наступления может варьироваться в разных странах.

В Иране, где государственной религией является шиитский ислам - второе по численности направление в исламе после суннизма, - Рамадан начнется в воскресенье.

В течение всего месяца правоверные мусульмане с рассвета до захода солнца воздерживаются от еды, питья, курения и половой близости.

После захода солнца принято собираться на традиционный ужин ифтар, которым завершается дневной пост.

Пост в Рамадан является одним из пяти столпов ислама - основополагающих обязанностей каждого мусульманина.

Сегодня в мире насчитывается около 1,9 миллиарда последователей ислама, причем наибольшие мусульманские общины находятся в Индонезии, Индии, Пакистане и Бангладеш.

В арабском мире Саудовская Аравия занимает особое место, поскольку именно на ее территории расположены две главные святыни ислама - Мекка и Медина.

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