В ночь с воскресенья на понедельник пройдет церемония "Оскар"

В этой категории, помимо мультфильма "Поток", представлены фильмы из Бразилии, Дании, Германии и Франции.

В борьбе за "Лучший полнометражный анимационный фильм" латвийскому проекту предстоит конкурировать с голливудскими блокбастерами - "Головоломка 2", "Дикий робот", а также с австралийской картиной "Мемуары улитки" и новой работой британской студии Aardman Animations - "Уоллес и Громит: Месть пернатого".

"Поток" был впервые представлен на Каннском кинофестивале, где вошел в программу Un Certain Regard. После успешного дебюта мультфильм отправился в международное турне, за время которого завоевал более 70 наград на различных континентах.

Фильм не только покорил фестивальную сцену, но и продемонстрировал значительные коммерческие успехи. Продажи билетов и кассовые сборы в разных странах побили рекорды, а права на распространение в США вскоре после Канн приобрели компании Sideshow и Janus Films.

На данный момент "Поток" демонстрируется или вскоре появится в кинотеатрах 45 стран мира. Особенный успех мультфильм имел в Мексике, где за первые две недели проката его посмотрело более миллиона зрителей.

С момента национальной премьеры в августе 2024 года "Поток" уже 26 недель держится в репертуаре латвийских кинотеатров и остается одной из самых популярных картин. В Латвии на сеансах мультфильма побывало более 320 000 зрителей, что делает его самым успешным фильмом последних 30 лет в стране.

"Поток" также получил признание на Национальной кинопремии "Большой Кристап", где был выдвинут в семи номинациях и одержал победу в шести, включая "Лучший анимационный фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучший звук", "Лучшая музыка", а также удостоился приза зрительских симпатий.

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