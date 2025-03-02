В воскресенье, 3 марта, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоится церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Торжественное мероприятие начнется в 16:00 по местному времени (в 2:00 ночи по латвийскому времени), сообщила представительница Национального киноцентра (NKC) Кристине Матиса.
В ночь с воскресенья на понедельник пройдет церемония "Оскар"
В этом году на "Оскар" в двух номинациях претендует полнометражный анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток". Это первый в истории латвийский кинопроект, который вошел в число номинантов Американской киноакадемии, причем сразу в двух категориях - "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучший международный фильм".
Трансляцию церемонии в странах Балтии обеспечит телеканал Filmzone, который доступен в Латвии через стриминговые платформы Tet TV+, LMT Viedtelevīzija и Go3.
В Лос-Анджелесе на церемонии вручения "Оскара" лично присутствуют режиссер Гинт Зилбалодис, продюсер Матисс Кажа, команда художников-аниматоров, а также министр культуры Латвии Агнесе Лаце ("Прогрессивные") и глава NKC Дита Риетума. Аккредитацию на освещение события получила также съемочная группа Латвийского общественного телевидения.
Церемония "Оскар" проводится в Dolby Theatre с 2001 года. Это культурное пространство расположено в центре Ovation Hollywood - знаковой локации американского кинематографа.
Латвия подает официальные заявки на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" уже в 16-й раз. С 2010 года латвийские фильмы регулярно участвуют в отборе, но впервые в истории страна вошла в финальную пятерку номинантов.
В этой категории, помимо мультфильма "Поток", представлены фильмы из Бразилии, Дании, Германии и Франции.
В борьбе за "Лучший полнометражный анимационный фильм" латвийскому проекту предстоит конкурировать с голливудскими блокбастерами - "Головоломка 2", "Дикий робот", а также с австралийской картиной "Мемуары улитки" и новой работой британской студии Aardman Animations - "Уоллес и Громит: Месть пернатого".
"Поток" был впервые представлен на Каннском кинофестивале, где вошел в программу Un Certain Regard. После успешного дебюта мультфильм отправился в международное турне, за время которого завоевал более 70 наград на различных континентах.
Фильм не только покорил фестивальную сцену, но и продемонстрировал значительные коммерческие успехи. Продажи билетов и кассовые сборы в разных странах побили рекорды, а права на распространение в США вскоре после Канн приобрели компании Sideshow и Janus Films.
На данный момент "Поток" демонстрируется или вскоре появится в кинотеатрах 45 стран мира. Особенный успех мультфильм имел в Мексике, где за первые две недели проката его посмотрело более миллиона зрителей.
С момента национальной премьеры в августе 2024 года "Поток" уже 26 недель держится в репертуаре латвийских кинотеатров и остается одной из самых популярных картин. В Латвии на сеансах мультфильма побывало более 320 000 зрителей, что делает его самым успешным фильмом последних 30 лет в стране.
"Поток" также получил признание на Национальной кинопремии "Большой Кристап", где был выдвинут в семи номинациях и одержал победу в шести, включая "Лучший анимационный фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучший звук", "Лучшая музыка", а также удостоился приза зрительских симпатий.
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