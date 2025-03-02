При задержании выяснилось, что у Eagle S нет одного из якорей. Позднее он был обнаружен в районе обрыва кабеля. Следователи полагают, что судно намеренно волочило за собой кабель по дну в течении нескольких километров, чтобы оборвать кабель.

Суда из "теневого флота" РФ подозревают в шпионаже и диверсиях

Танкер Eagle S ходит под флагом Островов Кука, но, по данным источников Financial Times, судно входит в так называемый "теневой флот" России. Это суда, экспортирующие российскую нефть в обход международных санкций, наложенных на Москву в связи с ведением полномасштабной войны против Украины. Хотя официальными собственниками судов зачастую указываются компании из небольших стран, расследователи считают реальными бенефициарами компаний лиц, связанных с РФ.

При этом кабели в море не всегда повреждают намеренно - или следователям не всегда удается это доказать. Так, в конце января в Балтийском море следовавший из РФ сухогруз Vezhen повредил оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Однако это произошло в результате "сочетания плохой погоды, недостатков оборудования судна и навыков мореплавания (у экипажа)", заявил прокурор Матс Люнгквист. В связи с этим власти Швеции отменили задержание судна.

В прошлом СМИ обращали внимание на возможные случаи шпионажа и диверсий с задействованием судов из "теневого флота" РФ. В связи с этим ЕС и США ранее наложили санкции на корабли, которые считаются частью "теневого флота".

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