Танкер Eagle S подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море. Тем не менее ему позволили отплыть из Финляндии.
Финские власти освободили танкер Eagle S, который был задержан в стране в декабре в связи с возможной причастностью к обрыву подводного кабеля в Балтийском море. Полиция Финляндии завершила осмотр судна и постановила, что для дальнейшего расследования его содержание под стражей не обязательно, пишет в воскресенье, 2 марта, агентство dpa.
В то же время под следствием продолжают находиться три члена экипажа Eagle S - им по-прежнему запрещено покидать Финляндию, отмечает dpa. Ожидается, что предварительное расследование разрыва кабеля в Балтийском море, к которому может быть причастен танкер, завершится в апреле.
Следователи считают, что Eagle S намеренно повредил кабель якорем
Танкер, перевозивший нефть из РФ в Египет, был задержан властями Финляндии 26 декабря. Перед этим в Балтийском море произошел обрыв подводного кабеля Estlink 2, по которому проходит энергосообщение между Эстонией и Финляндией.
Eagle S был замечен в районе места происшествия. По данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего перемещение суден, танкер не просто проходил в непосредственной близости от места инцидента, но и на четверть замедлил скорость за несколько минут до пересечения кабеля, а затем полностью остановилось. После нескольких маневров танкер набрал скорость и продолжил путь.
При задержании выяснилось, что у Eagle S нет одного из якорей. Позднее он был обнаружен в районе обрыва кабеля. Следователи полагают, что судно намеренно волочило за собой кабель по дну в течении нескольких километров, чтобы оборвать кабель.
Суда из "теневого флота" РФ подозревают в шпионаже и диверсиях
Танкер Eagle S ходит под флагом Островов Кука, но, по данным источников Financial Times, судно входит в так называемый "теневой флот" России. Это суда, экспортирующие российскую нефть в обход международных санкций, наложенных на Москву в связи с ведением полномасштабной войны против Украины. Хотя официальными собственниками судов зачастую указываются компании из небольших стран, расследователи считают реальными бенефициарами компаний лиц, связанных с РФ.
При этом кабели в море не всегда повреждают намеренно - или следователям не всегда удается это доказать. Так, в конце января в Балтийском море следовавший из РФ сухогруз Vezhen повредил оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Однако это произошло в результате "сочетания плохой погоды, недостатков оборудования судна и навыков мореплавания (у экипажа)", заявил прокурор Матс Люнгквист. В связи с этим власти Швеции отменили задержание судна.
В прошлом СМИ обращали внимание на возможные случаи шпионажа и диверсий с задействованием судов из "теневого флота" РФ. В связи с этим ЕС и США ранее наложили санкции на корабли, которые считаются частью "теневого флота".
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