Вечером 18 января злоумышленники в рижских микрорайонах Плявниеки и Пурвциемс сняли зеркала с ряда припаркованных легковых автомобилей. В ходе оперативных мероприятий полицейские перехватили машину, которой управляли злоумышленники, когда они направлялись с места преступления, задержали двух подозреваемых и вернули украденные зеркала. В связи с произошедшим начат угоолвный процесс, к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
За кражу автомобильных зеркал в Пурвциемсе и Плявниеках задержаны два человека
18 января этого года в рижских микрорайонах Плявниеки и Пурвциемс воры сняли зеркала с семи припаркованных автомобилей марки Jeep, BMW, Škoda и Range Rover.
В момент, когда воры на автомобиле уже возвращались с места преступления, стражи порядка, которые тем вечером проводили оперативные мероприятия по предотвращению краж, уже напали на след преступников - злоумышленники были задержаны вскоре после совершения преступления. В их машине были найдены и изъяты все снятые тем вечером зеркала. Нужно отметить, что в тот момент владельцы автомобилей еще не знали, что их транспортные средства обокрали.
Один из подозреваемых ранее уже несколько раз был судим за совершение различных преступлений, в том числе за кражу автомобильных зеркал, и совсем недавно вышел из мест лишения свободы. В свою очередь второй подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал.
Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.
К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Госполиция призывает жителей быть бдительными и, если замечена подозрительная активность возле автомобилей, немедленно сообщать об этом в полицию по телефону 112! Чтобы защитить детали автомобиля, рекомендуется их маркировать, так как воры обычно не крадут маркированные детали. Также рекомендуется установить замок капота, так как для доступа к фарам вору сначала придется открыть капот. Также может помочь установка системы сигнализации.
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