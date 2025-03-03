За кражу автомобильных зеркал в Пурвциемсе и Плявниеках задержаны два человека

18 января этого года в рижских микрорайонах Плявниеки и Пурвциемс воры сняли зеркала с семи припаркованных автомобилей марки Jeep, BMW, Škoda и Range Rover.

В момент, когда воры на автомобиле уже возвращались с места преступления, стражи порядка, которые тем вечером проводили оперативные мероприятия по предотвращению краж, уже напали на след преступников - злоумышленники были задержаны вскоре после совершения преступления. В их машине были найдены и изъяты все снятые тем вечером зеркала. Нужно отметить, что в тот момент владельцы автомобилей еще не знали, что их транспортные средства обокрали.

Один из подозреваемых ранее уже несколько раз был судим за совершение различных преступлений, в том числе за кражу автомобильных зеркал, и совсем недавно вышел из мест лишения свободы. В свою очередь второй подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал.