В Латвии впервые с сольным концертом выступит пианист-виртуоз Александр Малофеев

Являясь одним из самых ярких пианистов своего поколения, Александр Малофеев привлекает внимание не только виртуозной техникой, но и глубокой музыкальной выразительностью.

Родившись в 2001 году, он рано заявил о себе как выдающийся музыкант. Уже в 2014 году он завоевал первое место на Международном конкурсе молодых пианистов имени Чайковского, что стало отправной точкой его стремительного восхождения на мировую сцену.

Сегодня его имя звучит в лучших концертных залах мира: Концертгебау в Амстердаме, Театр Елисейских полей в Париже, Концертхаус в Берлине, Карнеги-холл в Нью-Йорке. Он выступал с такими выдающимися дирижерами, как Юрий Темирканов, Риккардо Мути, Майкл Тилсон Томас, Шарль Дютуа и Янник Незе-Сеген, сотрудничая с ведущими мировыми оркестрами - Чикагским симфоническим, Оркестром Академии Санта-Чечилия, Симфоническим оркестром Торонто и Мюнхенским филармоническим оркестром.

Его репертуар охватывает широкий диапазон музыкальных стилей, от классики до современной музыки. Особое место занимают произведения Рахманинова, Листа и Прокофьева, исполнение которых неизменно вызывает восторг публики и признание критиков. "Малофеев не просто играет ноты - он оживляет каждую фразу так, будто она говорит что-то новое", - отмечает The Guardian.

В Латвии Александр Малофеев представит изысканную программу, объединяющую шедевры трех столетий: Franz Schubert - Drei Klavierstücke D. 946, Alexandre Scriabine - 4 Préludes Op. 22 и Fantaisie, Op. 28, Franz Liszt - Funérailles, S. 173, Sergueï Rachmaninov - Sonate n°2 op. 36.

Пианист русского происхождения, эмигрировавший из России и живущий в Берлине, - постоянный участник престижных фестивалей, таких как Verbier Festival, Ravinia Festival, фестиваль в Люцерне и Шопеновский фестиваль в Варшаве. Его концерты – это погружение в мир эмоций, виртуозности и глубины, а каждый его выход на сцену - диалог со слушателем, в котором музыка звучит как искренний рассказ.

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