Президент США Дональд Трамп заставил серьезно засомневаться в будущем послевоенного международного порядка. Его администрация - в недавних выступлениях и во время голосований в ООН - встала на сторону России, то есть агрессора, который начал завоевательную войну против мирной соседней страны Украины. Его угрозы ввести пошлины ставят под сомнение старинные альянсы Америки и будущее мировой торговой системы, а объявление о выходе США из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения ослабило сотрудничество в борьбе с транснациональными угрозами.
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Конец "Американского века": каким может быть будущее мирового порядка
Создание Организации Объединенных Наций и Бреттон-Вудских институтов (Всемирного банка, Международного валютного фонда и предшественника Всемирной торговой организации) стало самым важным эпизодом институционального строительства в XX веке. Поскольку Америка была доминирующим игроком, эпоху после 1945 года стали называть "американским веком".
Окончание Холодной войны в 1991 году привело к однополярному распределению сил, что позволило создать или укрепить такие институты, как ВТО, Международный уголовный суд и Парижское климатическое соглашение.