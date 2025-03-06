Конец "Американского века": каким может быть будущее мирового порядка

Президент США Дональд Трамп заставил серьезно засомневаться в будущем послевоенного международного порядка. Его администрация - в недавних выступлениях и во время голосований в ООН - встала на сторону России, то есть агрессора, который начал завоевательную войну против мирной соседней страны Украины. Его угрозы ввести пошлины ставят под сомнение старинные альянсы Америки и будущее мировой торговой системы, а объявление о выходе США из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения ослабило сотрудничество в борьбе с транснациональными угрозами.