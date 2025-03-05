Общество ждет от правительства конкретных результатов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").
Президент: "Если будем слушать бюрократов и лоббистов - не будет никаких результатов"
По его словам, в первую очередь этих результатов ждут в сфере обороны и развития военной инфраструктуры на восточной границе страны. Также есть ожидания в области гражданской обороны. Например, уже давно поднимается вопрос о корректировке строительных норм, чтобы в новых крупных общественных зданиях было обязательно предусмотрено строительство убежищ.
"Обещали, что изменения в строительных нормах примут в декабре - их до сих пор нет", - отметил президент.
По его словам, сокращение бюрократии в строительной отрасли также обещали в сентябре и декабре, но сейчас уже конец марта, а законы до сих пор не переданы в Сейм.
Ринкевич подчеркнул, что многие министры рассказывали ему о "непреодолимых трудностях", с которыми они сталкиваются.
"Честно говоря, у нас бюрократов и лоббистов так много, что если мы будем их слушать, у нас вообще не будет никаких результатов", - заявил президент.
Кроме того, он подчеркнул, что от правительства ожидают конкретных шагов в области демографической политики.
По словам Ринкевича, общество ждет не только заявлений на пресс-конференциях и красивых речей, но и реальных, измеримых действий - и не только от правительства, но и от Сейма и самого президента.
"Это должны быть конкретные результаты в кратчайшие сроки - вот что означает взять себя в руки", - подчеркнул он.
Ранее агентство LETA сообщало, что в среду в эфире программы "900 секунд" на TV3 Силиню спросили, как она оценивает высказывания Ринкевича о необходимости "собраться" в работе правительства.
"Думаю, что президент сам должен объяснять свои комментарии. Как именно я должна еще больше собраться? Уволить еще кого-то из министров? Пусть президент тогда пояснит, что он имеет в виду", - заявила премьер-министр. Она также добавила, что намерена задать ему этот вопрос на предстоящей встрече.
Как сообщалось ранее, 21 февраля в рамках "перезапуска" работы своего правительства Силиня отправила в отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян, СЗК). Они официально покинули свои должности 26 февраля.
СЗК выдвинул на пост министра благосостояния парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса. Партия "Новое Единство" предложила назначить министром образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде. В свою очередь, партия "Прогрессивные" решила выдвинуть на должность министра сообщения депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.
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