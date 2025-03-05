Президент: "Если будем слушать бюрократов и лоббистов - не будет никаких результатов"

По его словам, в первую очередь этих результатов ждут в сфере обороны и развития военной инфраструктуры на восточной границе страны. Также есть ожидания в области гражданской обороны. Например, уже давно поднимается вопрос о корректировке строительных норм, чтобы в новых крупных общественных зданиях было обязательно предусмотрено строительство убежищ.

"Обещали, что изменения в строительных нормах примут в декабре - их до сих пор нет", - отметил президент.

По его словам, сокращение бюрократии в строительной отрасли также обещали в сентябре и декабре, но сейчас уже конец марта, а законы до сих пор не переданы в Сейм.

Ринкевич подчеркнул, что многие министры рассказывали ему о "непреодолимых трудностях", с которыми они сталкиваются.

"Честно говоря, у нас бюрократов и лоббистов так много, что если мы будем их слушать, у нас вообще не будет никаких результатов", - заявил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что от правительства ожидают конкретных шагов в области демографической политики.