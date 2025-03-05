В Латвии растет заболеваемость гриппом

Заболеваемость стремительно растет, а активность вируса остается высокой, отмечает SPKC.

На прошлой неделе диагноз "грипп" был поставлен 440 пациентам, что на 91 случай больше, чем неделей ранее (349 случаев).

Как и в прошлом сезоне, чаще всего гриппом болеют дети до 14 лет.

Доля положительных лабораторных тестов на грипп выросла до 30% (неделей ранее было 25,4%).

Выявлено 133 случая вируса гриппа A и 25 случаев гриппа B, что больше, чем на прошлой неделе (98 и 16 случаев соответственно).

Зарегистрировано 7 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией. Все умершие были старше 50 лет и имели серьезные хронические заболевания.

Как обстоят дела с Covid-19?

За неделю было проведено 1285 тестов, из них 33 дали положительный результат.

В больницы поступили 42 пациента с Covid-19, из них 11 - с основным диагнозом Covid-19.

Зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

SPKC напоминает, что вакцинация против гриппа бесплатно доступна всем жителям Латвии.

Медицинские учреждения могут использовать оставшиеся запасы вакцин для прививки не только лиц из групп риска, но и всех желающих.

Грипп может циркулировать до конца мая, но иммунитет после прививки формируется уже через 10 дней, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна.

Особенно рекомендуется прививаться:

пожилым людям,

пациентам с хроническими заболеваниями,

тем, кому предстоят медицинские процедуры или госпитализация.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!