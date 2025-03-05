Распространение гриппа в Латвии продолжает набирать обороты во всех десяти мониторинговых регионах. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), наибольшая интенсивность заболеваемости по-прежнему отмечается в Екабпилсском крае.
В Латвии растет заболеваемость гриппом
Заболеваемость стремительно растет, а активность вируса остается высокой, отмечает SPKC.
На прошлой неделе диагноз "грипп" был поставлен 440 пациентам, что на 91 случай больше, чем неделей ранее (349 случаев).
Как и в прошлом сезоне, чаще всего гриппом болеют дети до 14 лет.
Доля положительных лабораторных тестов на грипп выросла до 30% (неделей ранее было 25,4%).
Выявлено 133 случая вируса гриппа A и 25 случаев гриппа B, что больше, чем на прошлой неделе (98 и 16 случаев соответственно).
Зарегистрировано 7 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией. Все умершие были старше 50 лет и имели серьезные хронические заболевания.
Как обстоят дела с Covid-19?
За неделю было проведено 1285 тестов, из них 33 дали положительный результат.
В больницы поступили 42 пациента с Covid-19, из них 11 - с основным диагнозом Covid-19.
Зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
SPKC напоминает, что вакцинация против гриппа бесплатно доступна всем жителям Латвии.
Медицинские учреждения могут использовать оставшиеся запасы вакцин для прививки не только лиц из групп риска, но и всех желающих.
Грипп может циркулировать до конца мая, но иммунитет после прививки формируется уже через 10 дней, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна.
Особенно рекомендуется прививаться:
- пожилым людям,
- пациентам с хроническими заболеваниями,
- тем, кому предстоят медицинские процедуры или госпитализация.
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