Фактчек речи Трампа в Конгрессе: сотни тысяч нелегалов, миллионы столетних пенсионеров, $350 млрд помощи Украине

Были ли при Байдене «сотни тысяч незаконных пересечений границы в месяц»?

Критикуя миграционную политику своего предшественника Джо Байдена, президент Трамп сказал, что в то время в США фиксировались «сотни тысяч незаконных пересечений границы в месяц». При этом, по словам Трампа, почти всех нелегальных мигрантов «пустили в страну».

Так ли это?

Это правда, что при президенте Байдене число пересечений границы с Мексикой исчислялось сотнями тысяч. В декабре 2023 года пограничная служба США сообщила о 249 740 пересечениях границы с Мексикой за один месяц.

При этом нет никаких данных, которые бы подтверждали слова Трампа, что «фактически всем» потенциальным иммигрантам разрешили въехать в США. Можно сказать, что большинству действительно разрешили, хотя и при соблюдении ряда условий: так, в декабре 2023 года почти 192 тысячи пересекших границу мигрантов не были задержаны, но с условием, что они обязаны явиться в иммиграционный суд.

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На самом ли деле в феврале 2025 года количество незаконных пересечений границы США было минимальным?

Говоря о мерах, принятых для борьбы с нелегальной иммиграцией, Трамп заявил, что количество незаконных пересечений границы в феврале 2025 года опустилось до минимума в истории страны.

Это действительно так.