Президент США Дональд Трамп известен своим вольным обращением с цифрами. Выступая вечером 4 марта в Конгрессе, он сделал несколько новых громких заявлений и повторил пару уже звучавших цифр, в достоверности которых и раньше были сомнения. Отдел фактчекинга Би-би-си BBC Verify попытался проверить отдельные тезисы из речи Трампа.
Фактчек речи Трампа в Конгрессе: сотни тысяч нелегалов, миллионы столетних пенсионеров, $350 млрд помощи Украине
Правда ли, что 21 млн мигрантов въехали в США за время президентства Байдена?
По словам Дональда Трампа, в США за те четыре года, что страну возглавлял президент Джо Байден, въехали 21 млн мигрантов.
В реальности их число куда меньше.
Практически невозможно установить точно, сколько нелегальных мигрантов въехали в США, поскольку многие из них, вероятно, избежали встречи с правоохранительными органами США. Однако, по имеющимся оценкам, это число как минимум в два раза меньше той цифры, что назвал Дональд Трамп.
Пограничная служба США зафиксировала 10 млн пересечений границы мигрантами за время президентского срока Джо Байдена — это показатель нелегальной миграции. Но это не значит, что столько людей остались в США.
Согласно прошлогоднему докладу Министерства внутренней безопасности США, число мигрантов, живущих в США, в январе 2022 года составляло порядка 11 млн человек. Порядка 2 млн из них приехали в США в 2010 году или позже, но большинство из них приехали до 2010 года, некоторые — еще в 1980-х годах.
Исследовательский центр Pew дал схожие оценки числа мигрантов в 2022 и 2021 году.
Были ли при Байдене «сотни тысяч незаконных пересечений границы в месяц»?
Критикуя миграционную политику своего предшественника Джо Байдена, президент Трамп сказал, что в то время в США фиксировались «сотни тысяч незаконных пересечений границы в месяц». При этом, по словам Трампа, почти всех нелегальных мигрантов «пустили в страну».
Так ли это?
Это правда, что при президенте Байдене число пересечений границы с Мексикой исчислялось сотнями тысяч. В декабре 2023 года пограничная служба США сообщила о 249 740 пересечениях границы с Мексикой за один месяц.
При этом нет никаких данных, которые бы подтверждали слова Трампа, что «фактически всем» потенциальным иммигрантам разрешили въехать в США. Можно сказать, что большинству действительно разрешили, хотя и при соблюдении ряда условий: так, в декабре 2023 года почти 192 тысячи пересекших границу мигрантов не были задержаны, но с условием, что они обязаны явиться в иммиграционный суд.
На самом ли деле в феврале 2025 года количество незаконных пересечений границы США было минимальным?
Говоря о мерах, принятых для борьбы с нелегальной иммиграцией, Трамп заявил, что количество незаконных пересечений границы в феврале 2025 года опустилось до минимума в истории страны.
Это действительно так.
Согласно данным Погранично-таможенной службы США, в феврале 2025 года юго-западную границу США пересекли почти 8,5 тысяч человек. По данным CBS News, это самое низкое число незаконных пересечений этого участка границы США с начала учета в 2000 году.
Для сравнения: в феврале прошлого года при Байдене, согласно данным Погранично-таможенной службы США, этот участок границы США незаконно пересекли порядка 140 тысяч человек.
Количество пересечений границы при президенте Байдене действительно достигло максимальных значений, но к концу 2024 года снизилось до 96 тысяч.
Правда ли, что США потратили 350 млрд долларов на помощь Украине?
Выступая в Конгрессе, Трамп уже далеко не в первый раз заявил, что США предоставили Украине помощь на 350 млрд долларов.
«Мы потратили, возможно, 350 млрд долларов…, а они [Европа] потратили 100 млрд долларов. Какая большая разница», — сказал Трамп.
BBC Verify не смогла найти подтверждения словам президента США, что Вашингтон потратил 350 млрд долларов на помощь Киеву. Однако ряд данных указывает на то, что Европа потратила бóльшую сумму, если учитывать все виды помощи Украине.
США как отдельно взятое государство — с некоторым отрывом — действительно являются крупнейшим донором Украины среди всех стран мира. Но Европа в совокупности израсходовала на помощь Киеву больше денег, чем США, согласно данным аналитического центра Кильского института.
По подсчетам экспертов института, в период с 24 января 2022 года по конец 2024 года страны Европы в совокупности потратили 138,7 млрд долларов, тогда как США — 119,7 млрд долларов. В эти данные включена помощь от Евросоюза, а также помощь от разных стран Европы — как входящих в ЕС, так и не являющихся членами Евросоюза.
При оценке размера помощи учитывались как военные, так и гуманитарные поставки, а также чисто финансовая помощь.
При этом, по данным Министерства обороны США, которые учитывают военные расходы США в Европе и пополнение оборонных запасов, на эти цели Соединенные Штаты потратили порядка 182,8 млрд долларов. Однако эта цифра значительно меньше той, которая была озвучена президентом США.
BBC Verify попросила Белый дом прокомментировать, на каких данных основана оценка, озвученная Трампом, однако наш запрос остался без ответа.
Трамп говорит, что в США соцподдержку получают миллионы граждан старше 100 лет — это так?
По словам президента Трампа, миллионы жителей США в возрасте 100 и более лет (а в некоторых случаях — те, кому, согласно дате рождения, должно быть сейчас 200 или 300 лет), до сих пор числятся в базе данных системы социального обеспечения США. И не только числятся, но и якобы получают от государства пособия и другие выплаты.
«Многим из них выплачивались деньги, и мы сейчас изучаем этот вопрос», — сказал Трамп.
BBC Verify не смогла найти подтверждения тому, что было сказано Трампом, хотя надо отметить, что у нас нет доступа к базе данных системы социального обеспечения США.
Система социального обеспечения США предоставляет базовый доход для людей, которые вышли на пенсию по достижению возраста или не могут работать из-за проблем со здоровьем. Такие выплаты получают порядка 67 млн американцев.
Глава Министерства соцобеспечения США Ли Дудек в феврале заявил, что люди в возрасте 100 или более лет, о смерти которых нет никаких данных в базе, не обязательно получают какие-либо государственные выплаты.
По данным Администрации социального обеспечения США, в 2021 году государство из-за отсутствия актуальных данных выплачивало пособия примерно 24 тысячам человек, которые на тот момент уже умерли. По подсчетам ведомства, эти выплаты составили порядка 300 млн долларов.
В докладе ведомства за 2023 год говорится, что в базе отсутствовали данные о смерти порядка 19 млн человек, рожденных в 1920 году или ранее, однако выплаты перечислялись только 44 тысячам из них.
Позже были опубликованы данные Исследовательского центра Pew, согласно которым в США проживает порядка 101 тыс. человек в возрасте старше 100 лет. Большинство из них получают социальные выплаты, говорится в исследовании центра.
Сколько денег удалось сэкономить департаменту Илона Маска?
Выступая перед Конгрессом, Дональд Трамп заявил, что возглавляемый Илоном Маском новый Департамент эффективности правительства (DOGE) выявил «ужасающие траты» по федеральным правительственным контрактам.
Нас заинтересовали данные о масштабах экономии, заявленных на сайте DOGE.
На сайте ведомства утверждается, что удалось сохранить порядка 105 млрд долларов благодаря выявлению мошеннических схем, аннулированию ряда контрактов и грантов, прекращению аренды недвижимости, продаже активов, сокращению рабочей силы, а также за счет ряда программных изменений.
Однако эти данные невозможно проверить по независимым источникам, поскольку пока DOGE публикует только документы об аннулировании договоров, грантов и аренды недвижимости. Департамент утверждает, что «работает над тем, чтобы загрузить все наши квитанции в наглядной и доступной форме».
Представленные на сайте документы подтверждают экономию на сумму порядка 18,6 млрд долларов.
Мы запросили у Белого дома данные, которые бы подтвердили оставшиеся $86 млрд экономии.
Американские СМИ ранее уже обращали внимание на ошибки в подсчетах ведомства Маска. Например, DOGE изначально заявлял, что экономия от расторжения контракта с иммиграционным агентством составила 8 млрд долларов. Позже эта цифра была исправлена на 8 млн долларов.
Правда ли, что при Байдене в США была самая высокая инфляция за всю историю страны?
«Мы столкнулись с самой высокой инфляцией за последние 45 лет, возможно, даже за всю историю страны», — сказал Трамп, говоря о президентстве Байдена.
Действительно, цены значительно выросли за первые два года президентства Джо Байдена. Инфляция в июне 2022 года достигала 9,1%.
До этого такие значения фиксировались более 40 лет назад — в 1981 году, что несколько меньше, чем 45 лет назад, как утверждает Трамп. При этом в отдельные периоды истории США инфляция была значительно выше 9%.
Контроль роста цен — это один из приоритетов Трампа, однако нельзя сказать, что с возвращением Трампа в Белый дом инфляцию удается эффективно сдерживать. В январе 2025 года инфляция составила 3% — это максимум за последние полгода и значительно выше целевого показателя ФРС в 2%.
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