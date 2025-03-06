Согласно обвинительному заключению, женщина, работавшая бухгалтером в шести компаниях частного сектора, в период с 2019 по 2023 год незаконно перевела себе более двух миллионов евро с банковских счетов этих компаний. Часть денег она положила на свои личные банковские счета, а часть перевела через несколько других банковских счетов, которые у нее были, пытаясь таким образом скрыть преступное происхождение средств.

В данный момент к обвиняемой применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Обвиняемая полностью признала свою вину и дала показания о том, что проиграла похищенные деньги в азартные игры в Интернете.

Уголовный закон предусматривает наказание за хищение в крупном размере в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательный срок до трех лет или без такового.

Уголовный закон также предусматривает наказание за отмывание доходов, полученных преступным путем, в крупном размере в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационный надзор на срок до трех лет или без него.

Прокуратура напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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