Большая власть и маленькие зарплаты латвийских женщин

Положение женщин в стране - парадокс. С одной стороны, Латвия является одним из лидеров по числу женщин во власти: президентское кресло, посты премьер-министров, министерские портфели и должности в мэриях городов достаются здесь женщинам с завидной регулярностью. С другой стороны - высокое неравенство "на местах", разрыв в заработной плате, домашнее насилие и немыслимый стресс. 8 марта мы чествуем выдающихся женщин Латвии - политиков, ученых, художников и атлетов, - но в такие дни особенно удобно замолчать и спрятать за фасадом успеха истинное положение дел.