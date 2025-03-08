Положение женщин в стране - парадокс. С одной стороны, Латвия является одним из лидеров по числу женщин во власти: президентское кресло, посты премьер-министров, министерские портфели и должности в мэриях городов достаются здесь женщинам с завидной регулярностью. С другой стороны - высокое неравенство "на местах", разрыв в заработной плате, домашнее насилие и немыслимый стресс. 8 марта мы чествуем выдающихся женщин Латвии - политиков, ученых, художников и атлетов, - но в такие дни особенно удобно замолчать и спрятать за фасадом успеха истинное положение дел.
Большая власть и маленькие зарплаты латвийских женщин
В 1999 году Вайра Вике-Фрейберга стала первой женщиной-президентом Латвии. Ее заслуги - вступление в НАТО и ЕС, но главное достижение - образ женщины-лидера закрепился в национальном сознании.
Первой женщиной на посту премьера была Лаймдота Страуюма, а в 2023 году правительство возглавила Эвика Силиня. Женщины возглавляли Министерство обороны дважды, Министерство юстиции - семь раз. В 1995 году Латвия первой в Балтии избрала женщину-спикера парламента, этот пост затем доверяли женщинам еще пять раз.
Швеция избрала женщину-премьера только в 2021 году, а "первая демократия" Франция до сих пор не знала женщины-президента.
В 2015 году Reuters писало: "Лицо латвийского государства - женское". Тогда женщинами были премьер-министр, послы в ЕС и половина латвийских делегатов в Европарламенте. Латвия уверенно держала лидирующие позиции в мире по представительству женщин в политике.
А теперь опустимся на землю.