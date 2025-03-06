По словам источников, власти США могут пойти на такой шаг уже в апреле.

Администрация также планирует уже в этом месяце отозвать вид на жительство примерно у 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, сообщили агентству чиновник и один из других источников.

Иммигранты, потерявшие свой официальный статус, могут быть подвергнуты ускоренной депортации независимо от срока их легального пребывания в США, говорится во внутреннем электронном письме Иммиграционной и таможенной службы (ICE), попавшем в распоряжение Reuters.

В то же время источники отмечают, что это решение не связано с конфликтом Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а является частью более широкого плана администрации. Он направлен на лишение легального статуса более 1,8 миллиона иммигрантов, которым было разрешено въехать в США по временным гуманитарным программам, запущенным предыдущей администрацией президента Джо Байдена.

Согласно указу Трампа от 20 января, Министерство внутренней безопасности США (DHS) должно прекратить все подобные программы.

Представитель DHS Триша Маклафлин отказалась комментировать эту новость. Белый дом и посольство Украины также отказались от комментариев.

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