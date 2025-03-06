Москва отвергла как временное прекращение огня на месяц, так и временное прекращение воздушных и морских боевых действий, что предлагали президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Зеленский предложил немедленно прекратить воздушные и морские атаки в качестве первого шага к возможному мирному соглашению, как того требует президент США Дональд Трамп, вступивший в односторонние переговоры с Москвой.

Макрон также заявил в интервью газете Le Figaro несколько дней назад, что Париж и Лондон предлагают прекратить огонь на месяц "в воздухе, на море и по энергетической инфраструктуре".

Но Москва категорически отвергла эти идеи.

"Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого некие передышки, перегруппировки - это все абсолютно неприемлемо", - заявила на пресс-конференции так называемый официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хотя Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин хочет мира, Москва не отступает от своих абсурдных требований и не показывает никаких признаков того, что намерена прекратить начатую ею войну.

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