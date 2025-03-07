Трамп готовит новые запреты на въезд в США для граждан ряда стран

По данным издания, новые ограничения будут еще жестче, чем введенные во время первого президентского срока Трампа. Планируется создать так называемый "красный список стран", чьим гражданам будет запрещено въезжать в США.

В данный момент в этом списке значатся те же страны, что и при первом президентском сроке Трампа:

Куба

Иран

Ливия

Северная Корея

Сомали

Судан

Сирия

Венесуэла

Йемен

Кроме того, источники NYT сообщают, что в "красный список" могут добавить Афганистан. Ранее агентство Reuters писало, что уже на следующей неделе может вступить в силу запрет на въезд гражданам Пакистана и Афганистана.

Помимо полного запрета на въезд для ряда стран, администрация Трампа предлагает ввести систему частичных ограничений:

"Оранжевый список" - гражданам этих стран не запретят въезд полностью, но будут выдаваться только определенные виды виз с сокращенным сроком действия.

"Желтый список" - государства, которым дадут 60 дней на устранение выявленных проблем, например, отказа передавать США информацию о путешественниках или продажи гражданства лицам из стран с запретом на въезд. Если эти нарушения не будут устранены, страну переведут в "красный" или "оранжевый" список.

Пока неясно, распространятся ли запреты на обладателей уже действующих виз, а также на обладателей грин-карт, имеющих право на постоянное проживание в США.

Во время первого президентского срока Трампа аналогичные ограничения уже вводились, но были отменены Джо Байденом сразу после его инаугурации.

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