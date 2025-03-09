Опрос выявил темы, которые больше всего интересуют жителей Латвии в СМИ

Согласно опросу, из государственных структур большинство, или 69,8% респондентов, доверяют Государственной пожарно-спасательной службе, 41,1% - Земессардзе, а 39,1% - Национальным вооруженным силам.

За год вырос уровень доверия к Европейскому союзу - в прошлом году ему доверяли 64,2% по сравнению с 59,1% годом ранее. Также выросло доверие к НАТО - в прошлом году альянсу доверяли 63,7% респондентов, а в 2023 году - 58,8%.

По сравнению с 2023 годом меньше респондентов доверяют своим самоуправлениям - в 2024 году им доверяли 57,2% респондентов по сравнению с 59,9% в 2023 году.

Большинство респондентов, или 85,5%, доверяют близким людям - семье и друзьям. 54,6% респондентов доверяют латвийским общественным СМИ.

Опрос показал, что за последний год вырос уровень доверия латвийцев к учреждениям госуправления - в прошлом году им доверяли 43,7% опрошенных, тогда как годом ранее - 39,6%.

За год снизилось доверие к коммерческим телеканалам - в прошлом году им доверяли 45% по сравнению с 48,2% в 2023 году. Также латвийцы стали меньше доверять коммерческим новостным онлайн-порталам - уровень доверия снизился с 43,8% в 2023 году до 39,9% в 2024 году.

В целом более половины респондентов, или 59,1%, доверяют информации госучреждений Латвии о войне в Украине, а также информации латвийских СМИ по этой теме - 58,7%.

За последний год доверие респондентов к информации госучреждений о войне в Украине выросло на 15 процентных пунктов - с 50% в 2023 году до 59,1% в прошлом году. Уровень доверия к информации латвийских СМИ о войне в Украине вырос на 12,7 процентных пункта - с 51,7% в 2023 году до 58,7% в прошлом.

В то же время опрос показал, что в прошлом году жители Латвии стали больше доверять информации российских государственных СМИ о войне в Украине - уровень доверия вырос с 6,8% в 2023 году до 19,3% в прошлом году.

Опрос проводился компанией Berg Research по заказу Государственной канцелярии с 15 октября по 24 ноября 2024 года, в нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет. Опрос финансировался из государственного бюджета, затраты на его проведение составили 3685 евро.

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