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Франция ускоряет поставки вооружения Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Eliot Blondet -POOL/SIPA/Eliot Blondet -POOL/SIPA

Франция ускоряет поставки вооружения Украине, подтвердил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью, опубликованном в воскресенье в газете La Tribune Dimanche, пишет dpa.

Для ускорения поддержки Франция также поставляет Украине вооружение прошлых лет, в том числе танки AMX-10RC и бронетранспортеры.

Кроме того, в этом году Франция предоставит новый пакет помощи в размере 195 миллионов евро, финансируемый за счет процентов по замороженным активам России.

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В этот пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты AASM.

Эти ракеты используются на истребителях Mirage 2000, которые Франция начала поставлять Украине в феврале.

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