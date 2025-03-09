Франция ускоряет поставки вооружения Украине

Для ускорения поддержки Франция также поставляет Украине вооружение прошлых лет, в том числе танки AMX-10RC и бронетранспортеры.

Кроме того, в этом году Франция предоставит новый пакет помощи в размере 195 миллионов евро, финансируемый за счет процентов по замороженным активам России.

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В этот пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты AASM.

Эти ракеты используются на истребителях Mirage 2000, которые Франция начала поставлять Украине в феврале.

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