Германия рассматривает возможность разорвать с США договор о поставке истребителей F-35

Представитель немецкой оборонной компании Hensoldt Йоахим Шранххофер отметил, что "Kill Switch F-35 - это не просто слухи". Он подчеркнул, что блокировка может также осуществляться посредством системы планирования боевых задач, которая не позволит самолетам даже взлететь.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Германия должна потребовать от США твердых гарантий в отношении F-35. Если существует риск, что США могут поступить с истребителями так же, как с оружием, поставленным Украине, то следует рассмотреть вопрос об отмене сделки, поскольку такой поставщик не может считаться надежным.

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Германия заказала 35 истребителей F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие, для замены устаревших Tornado. Бундесвер планирует получить первые самолеты в 2026 году, а остальные - к 2029 году. Контракт также предусматривает обучение пилотов и техническое обслуживание.

США прекратили предоставлять Украине данные о целеуказании для систем HIMARS после приказа президента Дональда Трампа о сокращении военной помощи Киеву. Вашингтон заявил, что сотрудничество в области вооружений и разведки возобновится только после достижения прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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