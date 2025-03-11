Спокойный вечер горожан обернулся тревожным зрелищем: пламя стремительно поглощало дом, превращая его в гигантский костер.

"Сначала начали лаять собаки. Я подошла к окну и была в шоке. В мыслях молилась, чтобы внутри не было людей," - рассказывает местная жительница Ирена.

Как выяснилось, в момент возгорания владельцы не находились в доме - здание находилось на этапе реконструкции. Благодаря этому обошлось без пострадавших. Однако пожар был настолько мощным, что соседи всерьез опасались за свои дома. Один из них признался, что переживал за безопасность своей собственности и благодарен пожарным за их профессионализм.

В Саласпилсе нет собственной пожарной части, поэтому вызванные спасатели прибыли из рижской Шкиротавы. Им потребовалось меньше десяти минут, чтобы добраться до места происшествия и немедленно приступить к тушению.

В общей сложности в операции участвовали около 20 пожарных, и к 3 часам ночи огонь был полностью потушен. Причина возгорания пока остается неизвестной.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā:

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