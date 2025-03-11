Минобразования предлагает запретить обучение в российских и белорусских учебных заведениях

Заместитель председателя комиссии Лига Клявиня отметила, что Европейская конвенция о признании квалификаций не позволяет ограничивать обучающихся по национальной принадлежности. Выход из конвенции усложнит признание латвийских дипломов в других странах. Кроме того, такие нормы нарушат право на образование и на неприкосновенность частной жизни.

Руководитель Центра академической информации Байба Раминя отметила, что дипломы из Крыма, "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" уже сейчас не признаются.

Она обратила внимание на Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций высшего образования в Европейском регионе. В ней есть статья о недискриминации, которую должны соблюдать все страны, и несоблюдение этого требования может привести только к судебному разбирательству.

Раминя привела статистику за 2024 год, согласно которой было рассмотрено 229 документов об образовании из России. В том числе 113, или 49%, о высшем образовании, 88, или почти 40%, - об общем образовании, десять документов об основном образовании, 44 - об общем среднем образовании, 13 - о среднем профессиональном образовании, два - о неполном образовании и 19 - о неполном основном образовании.

"Как можно представить, что мы не признаем эту долю молодых людей и откажем им в дальнейшем образовании?" - сказала Раминя.

Она добавила, что эти люди находятся в Латвии и такое ограничение противоречит конвенции.