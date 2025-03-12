Вторым обвиняемым кроме Саакашвили был бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия.

Саакашвили и Джанашия обвинялись в растрате бюджетных средств на сумму девять миллионов лари (три миллиона евро). Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари (100 тысяч евро).

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору по этому делу, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.

Однако, против Саакашвили продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Оба осужденных ранее заявляли, что процесс носит политический характер.

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