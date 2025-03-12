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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы (1)

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Саакашвили удаленно участвует в заседании суда в 2023 году
Саакашвили удаленно участвует в заседании суда в 2023 году Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze/Pool

Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, сообщает портал "Медуза". Бывшего главу страны признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Вторым обвиняемым кроме Саакашвили был бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия.

Саакашвили и Джанашия обвинялись в растрате бюджетных средств на сумму девять миллионов лари (три миллиона евро). Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари (100 тысяч евро).

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору по этому делу, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.

Однако, против Саакашвили продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Оба осужденных ранее заявляли, что процесс носит политический характер.

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