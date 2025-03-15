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Пугачева готовила покушение, а Седокова зарабатывает на смерти Тиммы?

Слухи недели
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Седокова пытается заработать на смерти Тиммы?
Алла Пугачева и Анна Седокова
Алла Пугачева и Анна Седокова Фото: RUS TVNET/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь говорим про Аллу Пугачеву и Анну Седокову. 

  1. Седокова пытается заработать на смерти Тиммы?
  2. Алла Пугачева пыталась организовать покушение?
  3. Что Пугачева и Галкин вывезли из РФ?

Внимание!
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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Седокова пытается заработать на смерти Тиммы?
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