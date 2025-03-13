К концу года 4000 гражданам РФ нужно сдать экзамен по латышскому для продления ВНЖ

Согласно требованиям Закона об иммиграции, граждане России, проживающие в Латвии, должны подтвердить знание латышского языка, чтобы оформить постоянный вид на жительство.

Около 4000 граждан РФ с осени 2023 года получили временный ВНЖ на два года, чтобы за этот срок подготовиться и сдать экзамен.

"Срок действия разрешений тех, кто получил их первыми, истекает в ноябре или декабре. И

в настоящее время документы на продление разрешений подают довольно неактивно. Мы получили 336 заявлений из 4000 человек.

Эту группу нужно отслеживать, поскольку нам придется решать вопросы с проживанием, когда истечет срок действия разрешений", - пояснила представитель PMLP Илзе Бриеде.

"К сожалению, большая часть не справилась с экзаменом. Очевидно, язык все же не был выучен, успешно сдал экзамен только 151 человек. Поэтому в целом, на начало 2025 года, все еще около 4300 человек должны сдавать экзамен, чтобы претендовать на вид на жительство", - добавила она.

Портал LSM+ сообщил, что около 2000 граждан РФ покинули Латвию после того, как не смогли сдать экзамен по латышскому языку и не продлили ВНЖ. Еще 81 человек получил предписание о выезде, а 72 были привлечены к ответственности за незаконное пребывание.

"В первый год было сложно, но все справились. Система устоялась, она работает нормально. Люди понимают, что, к сожалению, закон государства таков - если они хотят остаться в Латвии, то должны выполнить эти условия", - сказал глава комиссии по гражданству Гунар Кутрис.

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