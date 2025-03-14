Видео Вице-президента США Вэнса освистали во время концерта

Джей Ди Вэнс пришел на концерт вместе с женой Ушей Вэнс. Когда зрители заметили вице-президента, в зале поднялся шум. Освистывание крики продолжались около 30 секунд.

Газета The Guardian напоминает, что в феврале президент Дональд Трамп отправил в отставку председателя правления Кеннеди-центра и 13 членов совета, назначив на их места новых людей.

Среди новых членов совета оказалась и Уша Вэнс, которая ранее (с 2020 по 2022 год) входила в правление Симфонического оркестра Цинциннати.

Тогда Трамп заявил, что его команда "перехватила управление Кеннеди-центром", поскольку им не нравился его репертуар и происходившие там события.

В знак протеста против этих решений продюсеры популярного мюзикла "Гамильтон" и несколько других артистов отменили свои выступления, которые должны были состояться в Кеннеди-центре.

US Vice President JD Vance was booed as he took his seat at the Kennedy Center for the Performing Arts in Washington ⬇️ pic.twitter.com/xFfyeRmv5c — The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 14, 2025

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