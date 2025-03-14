Суд пересмотрит размер компенсаций родственникам погибшего военного

Суд подчеркнул, что правовая основа для ограничения основных прав человека не может быть создана дальнейшим развитием закона, если только законодатель прямо и недвусмысленно не предусмотрел это в законе.

Верховный суд согласился с доводом заявителей о том, что Закон о компенсации не предусматривает пропорционального разделения максимальной суммы компенсации нематериального вреда, установленной государством, в случае, если есть несколько потерпевших. Каждому из них должна быть присуждена индивидуальная компенсация, соответствующая тому ущербу, который они понесли, и эта компенсация может быть определена в пределах максимальной суммы.

В то же время Верховный суд подчеркнул, что тот факт, что каждый потерпевший может потребовать максимальную сумму компенсации, не означает, что она должна быть обязательно присуждена. Это также не означает, что все потерпевшие должны автоматически получать одинаковую сумму компенсации. Компенсация должна присуждаться каждому индивидуально, с учетом критериев, установленных законом.

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