Верховный суд отменил решение регионального суда, который присудил родственникам погибшего солдата Национальных вооруженных сил (НВС) максимальную компенсацию за моральный ущерб, разделив ее при этом между ними поровну, вместо того, чтобы оценить возможность присуждения каждому родственнику компенсации, соответствующей понесенному ущербу, сообщили в Верховном суде.
Суд пересмотрит размер компенсаций родственникам погибшего военного
Поэтому дело должно быть повторно рассмотрено Административным районным судом.
Верховный суд сообщил, что после гибели служащего Сил специального назначения во время занятий по вождению лодки его родственникам - обоим родителям, жене и сыну - была выделена максимальная сумма компенсации в размере 28 457 евро за моральный ущерб. Эта сумма была разделена на равные доли, так что каждому потерпевшему досталось по 7114 евро.
Родители погибшего обжаловали решение Министерства обороны, потребовав увеличить сумму компенсации.
И суд первой инстанции, и апелляционный суд отклонили ходатайство, постановив, что максимальная сумма компенсации по законодательству применяется к лицу, потерявшему жизнь, а не к лицам, которые пострадали от его гибели. Суды постановили, что в данном случае сумма компенсации для всех истцов вместе не может превышать максимальную сумму.
В своем решении Верховный суд обратил внимание на то, что вопрос о толковании и применении нормы Закона о компенсации должен решаться в контексте третьего положения статьи 92 Конституции. Это положение наделяет каждое лицо субъективным правом требовать компенсации, если его права были необоснованно нарушены. Установление максимальной суммы компенсации является ограничением этого права, которое должно быть четко и недвусмысленно предусмотрено надлежащим образом принятой правовой нормой.
Суд подчеркнул, что правовая основа для ограничения основных прав человека не может быть создана дальнейшим развитием закона, если только законодатель прямо и недвусмысленно не предусмотрел это в законе.
Верховный суд согласился с доводом заявителей о том, что Закон о компенсации не предусматривает пропорционального разделения максимальной суммы компенсации нематериального вреда, установленной государством, в случае, если есть несколько потерпевших. Каждому из них должна быть присуждена индивидуальная компенсация, соответствующая тому ущербу, который они понесли, и эта компенсация может быть определена в пределах максимальной суммы.
В то же время Верховный суд подчеркнул, что тот факт, что каждый потерпевший может потребовать максимальную сумму компенсации, не означает, что она должна быть обязательно присуждена. Это также не означает, что все потерпевшие должны автоматически получать одинаковую сумму компенсации. Компенсация должна присуждаться каждому индивидуально, с учетом критериев, установленных законом.
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