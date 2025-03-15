Соглашение о 30-дневном прекращении огня, предложенное США во вторник и принятое Украиной, является частью плана, цель которого, по словам госсекретаря Марко Рубио, - "положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был прочным и долгосрочным". Однако для Украины это обещание несет огромный риск. Последний раз, когда Киев подписал мирное соглашение с Москвой 10 лет назад, это привело лишь к нарастающему недоверию и, в конце концов, к полномасштабной войне, анализирует CNN.
"Я сказал это президенту Трампу", - заявил Владимир Зеленский в интервью CNN Türk в прошлом месяце.
"Если ты сможешь заставить Путина прекратить войну - отлично. Но знай, что он может обмануть. Так он обманул меня после Минских соглашений".
Минские договоренности, первая из которых была подписана в сентябре 2014 года, а вторая (Минск II) - спустя пять месяцев, были призваны положить конец кровавому конфликту между украинской армией и пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях.
Соглашения подписали президент России Владимир Путин, тогдашний лидер Украины Петр Порошенко, а также представители ОБСЕ.
Однако они так и не были полностью реализованы, и на протяжении последующих семи лет насилие вспыхивало снова и снова.
Теперь, когда Украина и ее союзники вновь ищут путь к миру, эксперты предупреждают: ошибки Минских соглашений должны стать уроком для сегодняшних дипломатов. Если их не учесть, история может повториться.
Вот три ключевых вывода из того перемирия:
1. Украина должна быть военной сильной
В 2015 году военная поддержка Украины со стороны Запада была минимальной и ограничивалась нелетальными поставками, хотя администрация Барака Обамы предоставила некоторое оборонительное вооружение.
"Этот кризис нельзя решить военным путем", - заявляла тогда канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.
Оба Минских договора были подписаны после серьезных военных поражений Украины. Первое соглашение последовало за Иловайским котлом, где украинская армия понесла тяжелые потери при попытке выхода из окружения.
Минск II был заключен в феврале 2015 года, когда шли ожесточенные бои за Дебальцево.
Сегодня Украина значительно сильнее, но сталкивается с новыми вызовами: Россия продолжает наступление на восточном фронте, несмотря на высокие потери, а США временно заморозили военную помощь Украине из-за разногласий между Зеленским и Трампом.
2. Дипломатические "быстрые сделки" не работают
Эксперты отмечают, что Минские соглашения были подготовлены в спешке, что привело к множеству недоработок.
Главная ошибка: Украина требовала гарантий безопасности перед выполнением политических условий. Россия, напротив, настаивала на немедленном предоставлении политических уступок сепаратистам, после чего, по ее мнению, конфликт должен был утихнуть.
В результате неопределенность привела к затягиванию процесса, что Москва использовала в свою пользу.
3. Опасность дезинформации и манипуляций
Текст Минских соглашений вообще не упоминал Россию, несмотря на то, что именно она вооружала и поддерживала сепаратистов. Сейчас есть риск, что Кремль вновь попытается использовать манипулятивные нарративы.
Россия может поставить под сомнение легитимность Зеленского.
Трамп недавно назвал его "диктатором без выборов", что может сыграть Москве на руку.
Если на Кремль не будет оказано достаточного давления, он продолжит использовать мирные переговоры для затягивания конфликта.
Как писал эксперт Йохан Регебрехт, "цель Путина - ликвидировать Украину как независимое государство", и нет никаких признаков, что эта позиция изменилась.
CNN делает вывод: если история повторится, новое перемирие лишь отсрочит дальнейшее насилие, а не положит ему конец.
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