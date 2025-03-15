"Этот кризис нельзя решить военным путем", - заявляла тогда канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Оба Минских договора были подписаны после серьезных военных поражений Украины. Первое соглашение последовало за Иловайским котлом, где украинская армия понесла тяжелые потери при попытке выхода из окружения.

Минск II был заключен в феврале 2015 года, когда шли ожесточенные бои за Дебальцево.

Сегодня Украина значительно сильнее, но сталкивается с новыми вызовами: Россия продолжает наступление на восточном фронте, несмотря на высокие потери, а США временно заморозили военную помощь Украине из-за разногласий между Зеленским и Трампом.

2. Дипломатические "быстрые сделки" не работают

Эксперты отмечают, что Минские соглашения были подготовлены в спешке, что привело к множеству недоработок.

Главная ошибка: Украина требовала гарантий безопасности перед выполнением политических условий. Россия, напротив, настаивала на немедленном предоставлении политических уступок сепаратистам, после чего, по ее мнению, конфликт должен был утихнуть.

В результате неопределенность привела к затягиванию процесса, что Москва использовала в свою пользу.

3. Опасность дезинформации и манипуляций

Текст Минских соглашений вообще не упоминал Россию, несмотря на то, что именно она вооружала и поддерживала сепаратистов. Сейчас есть риск, что Кремль вновь попытается использовать манипулятивные нарративы.

Россия может поставить под сомнение легитимность Зеленского.

Трамп недавно назвал его "диктатором без выборов", что может сыграть Москве на руку.

Если на Кремль не будет оказано достаточного давления, он продолжит использовать мирные переговоры для затягивания конфликта.

Как писал эксперт Йохан Регебрехт, "цель Путина - ликвидировать Украину как независимое государство", и нет никаких признаков, что эта позиция изменилась.

CNN делает вывод: если история повторится, новое перемирие лишь отсрочит дальнейшее насилие, а не положит ему конец.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!