Эстония ввела санкции против россиян, исключенных из санкционного списка ЕС

"Мы предприняли превентивный шаг и ввели собственные санкции против всех лиц, исключенных из санкционного списка ЕС", - отметил Цахкна.

По словам министра, ограничения касаются:

Гульбахор Исмаиловой - сестры российского олигарха Алишера Усманова,

Вячеслава Моше Кантора - российского миллиардера,

Михаила Дегтярева - министра спорта РФ.

Также из санкционного списка ЕС был исключен российский предприниматель Владимир Рашевский.

Их исключение стало частью политической сделки, предложенной Венгрией.

Будапешт согласился поддержать продление санкционного списка ЕС, включающего около 2400 человек, причастных к агрессии против Украины, но в обмен потребовал вычеркнуть из него нескольких российских олигархов.

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что Венгрия лоббировала интересы трех бизнесменов, которые поддерживают российскую агрессию и тесно связаны с Владимиром Путиным.

Министр Цахкна подчеркнул, что Таллин выступает за продолжение санкционного давления на Москву.

"Нет никаких оснований ослаблять санкции против России и тех, кто поддерживает ее агрессию. Кремль продолжает войну против Украины, а его цель - разрушить архитектуру европейской безопасности", - заявил он.