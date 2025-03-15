Эстония приняла решение сохранить санкции на национальном уровне против российских граждан, которых ранее по настоянию Венгрии исключили из санкционного списка Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Эстония ввела санкции против россиян, исключенных из санкционного списка ЕС
"Мы предприняли превентивный шаг и ввели собственные санкции против всех лиц, исключенных из санкционного списка ЕС", - отметил Цахкна.
По словам министра, ограничения касаются:
- Гульбахор Исмаиловой - сестры российского олигарха Алишера Усманова,
- Вячеслава Моше Кантора - российского миллиардера,
- Михаила Дегтярева - министра спорта РФ.
Также из санкционного списка ЕС был исключен российский предприниматель Владимир Рашевский.
Их исключение стало частью политической сделки, предложенной Венгрией.
Будапешт согласился поддержать продление санкционного списка ЕС, включающего около 2400 человек, причастных к агрессии против Украины, но в обмен потребовал вычеркнуть из него нескольких российских олигархов.
Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что Венгрия лоббировала интересы трех бизнесменов, которые поддерживают российскую агрессию и тесно связаны с Владимиром Путиным.
Министр Цахкна подчеркнул, что Таллин выступает за продолжение санкционного давления на Москву.
"Нет никаких оснований ослаблять санкции против России и тех, кто поддерживает ее агрессию. Кремль продолжает войну против Украины, а его цель - разрушить архитектуру европейской безопасности", - заявил он.
По его словам, активы Центрального банка России на сумму 200 миллиардов евро, замороженные Евросоюзом, должны оставаться под блокировкой. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в июле.
Цахкна резко раскритиковал Венгрию, заявив, что она "систематически действует против общих интересов безопасности Европы".
"Нам срочно нужно запустить процедуру по статье 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает приостановку права голоса Венгрии в ЕС", - заявил глава эстонского МИДа.
Статья 7 Договора о ЕС позволяет заморозить права страны-члена, если она систематически нарушает демократические принципы союза. Это может включать лишение права голоса в Совете ЕС.
Санкционный режим ЕС против России был введен 17 марта 2014 года, после аннексии Крыма. С тех пор в черный список попали около 2400 человек.
Под санкции попали:
- диктатор Владимир Путин,
- депутаты Госдумы,
- высокопоставленные чиновники,
- военные,
- бизнесмены и олигархи,
- пропагандисты,
- предприятия российского военно-промышленного комплекса,
- лица, причастные к депортации украинских детей.
В качестве превентивной меры Эстония в четверг заморозила активы лиц, поддерживающих российскую агрессию, и запретила им въезд в страну.
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