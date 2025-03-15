Мировое информационное пространство стремительно меняется, и все чаще мы видим, как манипуляции и дезинформация переписывают реальность. Украину ложно обвиняют в развязывании войны, ее президента Владимира Зеленского называют диктатором, якобы удерживающим власть без выборов, а его поддержку среди населения сводят к 4%. Тем временем в США утверждают, что страна потратила 350 миллиардов долларов на помощь Украине, из которых половина таинственным образом исчезла. Влиятельные источники распространяют информацию о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы направляет миллионы на организацию визитов знаменитостей в Украину. Другие нарративы звучат еще фантастичнее: плотно заселенную Газу обещают превратить в "Ривьеру Ближнего Востока", уставленную золотыми статуями Трампа. Это уже не риторика маргинальных политиков и не заголовки пропагандистских медиа, а новая картина мира, которую поддерживает администрация США.