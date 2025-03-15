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Тревожный сигнал для Балтии и Польши: как не утонуть под волнами информационной войны

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Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп Фото: AFP/SCANPIX

Мировое информационное пространство стремительно меняется, и все чаще мы видим, как манипуляции и дезинформация переписывают реальность. Украину ложно обвиняют в развязывании войны, ее президента Владимира Зеленского называют диктатором, якобы удерживающим власть без выборов, а его поддержку среди населения сводят к 4%. Тем временем в США утверждают, что страна потратила 350 миллиардов долларов на помощь Украине, из которых половина таинственным образом исчезла. Влиятельные источники распространяют информацию о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы направляет миллионы на организацию визитов знаменитостей в Украину. Другие нарративы звучат еще фантастичнее: плотно заселенную Газу обещают превратить в "Ривьеру Ближнего Востока", уставленную золотыми статуями Трампа. Это уже не риторика маргинальных политиков и не заголовки пропагандистских медиа, а новая картина мира, которую поддерживает администрация США.

Особенно тревожным фактором становится роль Илона Маска. Самый богатый человек в мире инвестировал более 290 миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа и теперь возглавляет Департамент по эффективности госуправления, который, по сути, занимается подрывом работы правительства.

Его платформа X (бывший Twitter) превратилась в главный центр дезинформации. Трамп и Маск переняли кремлевскую риторику, и именно это хотел добиться Путин.

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