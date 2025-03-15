Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым утвердил состав "делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира". Документ опубликован на сайте офиса Зеленского 15 марта, сообщает портал "Медуза".

В документе сказано, что в состав переговорной группы вошли:

руководитель офиса президента Андрей Ермак (глава делегации),

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.

По его словам, решение о создании такой команды было принято сразу после того, как дипломатическая делегация вернулась в Киев после состоявшейся 11 марта в Джидде встречи с представителями США. Он также охарактеризовал предстоящий процесс примирения как крайне сложный, поскольку протяженность линии фронта сейчас составляет более 1300 километров, и Украина уже столкнулась с нарушениями режима тишины российскими войсками.

Как сообщалось ранее, во вторник в саудовском городе Джидда состоялись переговоры представителей Украины и США.

В ходе переговоров Украина согласилась с предложением США о 30-дневном перемирии, но при условии, что Россия принимает и одновременно выполняет это требование.

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