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Восстановлена работа несколько сайтов госучреждений

Обновлено 16 марта 2025, 11:38
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Интернет. Иллюстративное фото
Интернет. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

Восстановлена работа тех сайтов госучреждений, которые не работали в воскресенье утром, сообщает агентство LETA.

Представители Госконтроля отметили, что наблюдаемые нарушения в работе сайтов госучреждений еще объясняются, поэтому более подробные комментарии давать сейчас невозможно.

Сбои наблюдались на сайтах Министерства земледелия, Министерства экономики, Министерства образования и науки, Министерства климата и энергетики, Министерства благосостояния, а также других министерств и подведомственных им учреждений, например, на сайте Службы поддержки села.

Также не работали сайты Государственной полиции, Центрального статистического управления и других госучреждений.

Сайты некоторых учреждений не открывались или же было невозможно открыть их разделы, а на некоторых сайтах были видны визуальные дефекты.

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