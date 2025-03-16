В Тихом океане спасли рыбака, который провел в открытой воде 95 дней

Максимо Напа Кастро вышел в океан 7 декабря, но из-за плохой погоды он сбился с курса и дрейфовал в океане до 11 марта - тогда его обнаружило рыболовное судно из Эквадора.

Кастро рассказал, что пил дождевую воду и ел насекомых, птиц и черепах, которых удавалось поймать. Однако, последние 15 дней рыбак совсем не ел. К моменту спасения, Кастро был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии.

"Я говорил себе, я не хочу умирать ради моей матери. У меня есть внучка, которой всего несколько месяцев, я держусь ради нее. Каждый день я думал о моей матери", - признался Кастро.

Родные и друзья рыбака три месяца не прекращали его поиски, пишет CNN. Дочь Напа Кастро, в частности, рассказывала о попытках найти отца 3 марта в своем Facebook и писала, что они не теряют надежду на то, что он жив. После того, как рыбака спасли, его дочь выразила особую благодарность "братьям из Эквадора".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!