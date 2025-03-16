11 лет крымского "референдума": МИД осудил Россию

16 марта 2025 года исполнилось 11 лет со дня незаконного референдума в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении МИД Латвии.

"Вторжение России в суверенную Украину началось в 2014 году, а 24 февраля 2022 года Москва развязала полномасштабную агрессию".

Министерство подчеркивает, что действия России являются грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и представляют прямую угрозу международной безопасности и миру.

"Латвия решительно осуждает любые попытки России организовывать так называемые референдумы или выборы на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, Латвия осудила военные преступления России, массовые нарушения прав человека, принудительное перемещение и депортацию украинских граждан, включая детей, в Россию, а также преследование и дискриминацию украинцев и крымских татар.

Латвийские власти заявляют, что не признают аннексию не только Крыма и Севастополя, но и других украинских регионов, незаконно захваченных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

МИД Латвии подчеркивает, что Москва должна понести полную ответственность за свою агрессию и грубые нарушения международного права.

Преступления против Украины, включая акт агрессии, должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

"Латвия остается твердым союзником Украины, поддерживая ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", - заявляет МИД. Латвия обещает продолжить оказывать всеобъемлющую военную и гражданскую помощь Украине.

"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она не добьется справедливого и устойчивого мира", - отмечается в заявлении.

16 марта 2014 года Москва провела в Крыму нелегитимный "референдум" в рамках сценария незаконного присоединения полуострова. 18 марта 2014 года в Москве был подписан "договор" о включении Крыма и Севастополя в состав России. Эти действия не признаны международным сообществом и нарушают международное право.

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