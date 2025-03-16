В Латвии хотят упростить вырубку деревьев: экологи и Рига против

"Если бы завтра эти поправки вступили в силу, нам впредь нужно было бы согласовывать только 10% от всех деревьев, которые мы сейчас рассматриваем на вырубку", - поясняет руководитель Отдела оценки деревьев в Департаменте развития города Рижской думы Виестурс Фрейманис.

Против свободной вырубки более толстых деревьев выступает и Служба охраны природы, напоминая о запущенной против Латвии процедуре нарушения, связанной с недостаточной защитой жука отшельника, обитающего в старых широколиственных деревьях:

"Получается, с одной стороны, мы пытаемся устранить нарушение и улучшить охрану старых деревьев, а с другой стороны - фактически разрешаем вырубать более возрастные насаждения", - сказал заместитель генерального директора DAP Андрис Широв.

Природоохранные организации возражают и против идеи разрешить владельцам свободно вырубать деревья в закрытых частных владениях, например, во дворах, независимо от диаметра пня. Представительница Минземледелия Лелда Памовска аргументирует это так: "Благополучие человека в собственном дворе тоже имеет значение. Если дерево ему действительно мешает, он сделает все, чтобы от него избавиться. Заставлять человека административными барьерами искать нелегальные пути, чтобы спилить дерево, - не лучший выход".

Однако член правления Общества арбористов Гвидо Лейбургс не соглашается:

"Каждое дерево во дворе важно, поэтому нужна хотя бы небольшая административная "задержка", которая заставляет подумать: а действительно ли есть необходимость его рубить?"