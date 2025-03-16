Министерство земледелия быстрыми темпами продвигает поправки к правилам, расширяющим возможности частных владельцев вырубать деревья за пределами леса без согласования с самоуправлением. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, эти предложения были подготовлены после того, как выслушали идеи представителей самоуправлений и бизнеса. Мнения экологических экспертов министерство не запросило.
В Латвии хотят упростить вырубку деревьев: экологи и Рига против
На этой неделе завершилось публичное обсуждение новых правил, которые существенно изменят порядок вырубки деревьев в территориях за пределами леса, преимущественно в городах и поселках. Экологи узнали об этом случайно, хотя и подозревали, что в какой-то момент подобные изменения могут появиться.
"Ни арбористы, ни Дендрологическое общество, даже сотрудники самоуправлений, которые непосредственно занимаются вопросами вырубки деревьев, ничего не знали. Всё равно ведь не будешь каждый день заходить в раздел обнародованных Канцелярией правительства поправок и проверять все нормативы. Просто не было этой информации", - рассказал передаче член правления Латвийского общества арбористов (Kokkopju-arboristu biedriba) Гвидо Лейбургс.
Путь до нынешних правил оказался долгим. Год назад Министерство экономики подготовило план по снижению административной нагрузки для застройщиков. В обсуждении участвовали представители государственных структур и бизнес-среды, в том числе строительные компании и Latvijas Valsts ceļi.
По мнению министра экономики Виктора Валайниса (СЗК), упрощение порядка вырубки деревьев необходимо для ускорения реализации бизнес-проектов:
"Это борьба за одно дерево, а не вопрос охраны природы, скорее политическая история", - сказал Валайнис.
Окончательный вариант правил разработало Министерство земледелия, опираясь на предложения опрошенных самоуправлений. Одна из самых существенных поправок предполагает разрешение вырубать деревья гораздо большего диаметра без согласования с местной властью - не от 20 см, а уже до 35 см. Старший эксперт Лесного департамента при Минземледелия Лелда Памовска не смогла прояснить, почему диаметр увеличивается именно настолько, но допустила, что этот показатель может еще измениться.
У министерства нет данных о том, сколько деревьев в целом вырубается за пределами леса в течение года, тем более - стволов диаметром от 20 до планируемых 35 сантиметров. Известно, что два года назад самоуправления рассмотрели 8637 заявлений о вырубке. Из них 1311 дел передали на оценку Службе охраны природы (Dabas aizsardzibas parvalde). По оценкам министерства, после изменений число заявлений может сократиться даже на треть.
"Мы, конечно, получим официальные возражения, но знаю, что защитники природы не одобряют этот подход. Они хотят сохранить существующую бюрократию и не слышат мои аргументы, что в сельской местности люди и так берегут деревья, и точно так же могли бы вести себя и в городе", - прокомментировал министр земледелия Армандс Краузе (СЗК).
Хотя правила вырубки деревьев смягчают именно по просьбе самоуправлений, самое крупное из них - Рига - высказывается против. Во-первых, из-за возможной вырубки многих перспективных деревьев. Во-вторых, городу придется менять список охраняемых деревьев местного значения. Более того, по подсчетам Риги, из-за изменений существенно сократится объем средств, которые она получает за вырубленные деревья и потом направляет на создание новых насаждений. Общая сумма компенсаций может упасть почти на 90%, то есть на 300 тысяч евро. Это объясняется тем, что авторы поправок намерены пересмотреть сам принцип расчета возмещения ущерба.
"Если бы завтра эти поправки вступили в силу, нам впредь нужно было бы согласовывать только 10% от всех деревьев, которые мы сейчас рассматриваем на вырубку", - поясняет руководитель Отдела оценки деревьев в Департаменте развития города Рижской думы Виестурс Фрейманис.
Против свободной вырубки более толстых деревьев выступает и Служба охраны природы, напоминая о запущенной против Латвии процедуре нарушения, связанной с недостаточной защитой жука отшельника, обитающего в старых широколиственных деревьях:
"Получается, с одной стороны, мы пытаемся устранить нарушение и улучшить охрану старых деревьев, а с другой стороны - фактически разрешаем вырубать более возрастные насаждения", - сказал заместитель генерального директора DAP Андрис Широв.
Природоохранные организации возражают и против идеи разрешить владельцам свободно вырубать деревья в закрытых частных владениях, например, во дворах, независимо от диаметра пня. Представительница Минземледелия Лелда Памовска аргументирует это так: "Благополучие человека в собственном дворе тоже имеет значение. Если дерево ему действительно мешает, он сделает все, чтобы от него избавиться. Заставлять человека административными барьерами искать нелегальные пути, чтобы спилить дерево, - не лучший выход".
Однако член правления Общества арбористов Гвидо Лейбургс не соглашается:
"Каждое дерево во дворе важно, поэтому нужна хотя бы небольшая административная "задержка", которая заставляет подумать: а действительно ли есть необходимость его рубить?"
Аналогичный принцип - разрешать вырубку без лишних согласований - Министерство земледелия хочет распространить и на придорожные деревья и аллеи, позволяя собственнику дороги убирать их по своему усмотрению. Ранее именно подобные согласования помогали не раз остановить вырубку живописных аллей. Строителям же предполагается позволить рубить деревья и в период гнездования птиц - с середины апреля по конец июня - без запроса мнения местных властей. В то же время самоуправлениям планируют предоставить возможность самим решать, желают ли они проводить публичные обсуждения перед вырубкой деревьев за пределами леса.
"В этом процессе снижения административной нагрузки первичные и до сих пор доминируют именно экономические интересы. Но ведь есть и общие интересы общества: чтобы в городах и поселках была приятная среда, сохранялось природное разнообразие и высокое качество окружающей среды. Важно разумно согласовать все эти потребности, взвесить их и найти рациональное решение. Иначе, пытаясь упростить бюрократию, мы порождаем еще большую нагрузку, хотя бы уже на стадии обсуждения правил", - подчеркнула эксперт Латвийского фонда природы Лелде Эньгеле.
Министерство земледелия обещает еще уточнить формулировки поправок, однако глава ведомства твердо намерен представить новые правила на рассмотрение правительства уже этой весной.
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