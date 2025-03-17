"Мы потребуем, чтобы частью соглашения стали неизменные гарантии безопасности, - сказал Александр Грушко российскому изданию "Известия". - Частью этих гарантий может стать нейтральный статус Украины, отказ членов НАТО принимать в альянс [Украину]".

Как уже сообщалось, во вторник запланирован телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. (...) Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - заявил Трамп.

Он также рассказал, что в переговорах об окончании войны среди тем будут территории и электростанции.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп.

Он назвал это "разделением определенных активов".

В свою очередь неофициальные заявления украинских официальных лиц свидетельствуют о том, что Украина не готова полностью отдать под контроль России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, об аннексии которых Россия объявила, однако полностью не оккупировала.

Другими "красными линиями", от которых Украина не намерена отступать, по данным источников издания, являются возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией, возвращение тысяч незаконно удерживаемых Россией мирных жителей, которые не считаются военнопленными, а также необходимость международных гарантий безопасности в случае нарушения Россией соглашения о перемирии.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал за один день положить конец войне, которая началась с аннексии Крыма Россией и войны на востоке Украины в 2014 году, но достигла нынешней формы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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